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Almanya'daki çocuğa Türkçe konuştuğu için ceza verildi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.07.2020 17:34 | Son Güncelleme

Almanya'da 9 yaşındaki çocuğa okul bahçesinde Türkçe konuştuğu için ceza verildi.

Almanya'daki çocuğa Türkçe konuştuğu için ceza verildi

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Villingen Schwenningen beldesindeki bir ilkokulda 9 yaşındaki kız öğrencinin arkadaşları ile Türkçe konuştuğu gerekçesiyle öğretmeni tarafından cezalandırılması tepkiyle karşılandı.

Ailesi, üçüncü sınıftaki çocuklarından Türkçe konuşmasının cezası olarak "Neden Almanca konuşuyoruz?" konulu bir yazı yazmasını isteyen öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

Ailenin avukatı Yalçın Tekinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğun ailesinin böyle bir cezayı asla kabul etmediğini, bunun kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Öğrencinin annesinin bu konuda öğretmenle yaptığı görüşmeden bir sonuç alamadığını aktaran Tekinoğlu, "İlk başta aileyle görüşmek istemiyorlardı ama şimdi okul yönetimi aileye 'gelin görüşelim ve konuyu kapatalım' diye yalvarıyorlar. Yönetim 'öğretmen çok genç ve yeni işe başladı' diye kendini savunmaya çalışıyor. Anne geçen hafta tekrar tekrar bu cezayı kabul etmiyoruz derken öğretmen 'Bu benim pedagojik karar özgürlüğüm, bu cezayı verirsem bir daha Türkçe konuşmaz' diyerek verdiği cezayı savunmuş. 'Buna itiraz ederseniz bir sonuç alamazsınız, cezayı kabul edin' demiş. Aile ise bunu kabul etmeyip haklarını aramaya karar verdi." dedi.

Böyle bir hakkı olmadığı için okulu eyalet hükümeti eğitim bakanlığına şikayet ettiklerini belirten Tekinoğlu, ailenin amacının diğer insanların bu tür konularda haklarını aramaları gerektiğini göstermek olduğunu belirtti.

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