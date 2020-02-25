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Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen iki Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'de

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2020 07:06 | Son Güncelleme

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının kurbanlarından Fatih Saraçoğlu ve Gökhan Gültekin'in cenazeleri memleketlerinde toprağa verilmek üzere Türkiye'ye getirildi.

Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen iki Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'de

Hanau Markt Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilen Saraçoğlu'nun cenazesi Esenboğa Havalimanı'na, Gökhan Gültekin'in cenazesi ise İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Çorum'un İskilip ilçesine gidecek olan Saraçoğlu'nun cenazesi ve ailesini Esenboğa Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Çorum Milletvekilleri Erol Kavuncu ve Ahmet Sami Ceylan ile Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Ankara Müftüsü Yusuf Doğan karşıladı.

Oğullarının cenazesi ile birlikte Almanya'dan gelen baba Ahmet Saraçoğlu ve abi Hayrettin Saraçoğlu'nu havaalanının VIP bölümünde karşılayan Bakan Koca ve beraberindekiler aileye başsağlığı diledi.

Bakan Koca, Saraçoğlu ailesini bir süre VIP salonunda ağırlarken, ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Bu sırada havaalanının kargo bölümüne ulaşan Fatih Saraçoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, Türkiye Diyanet Vakfına ait cenaze nakil aracına konuldu.

Daha sonra Bakan Koca ile birlikte oğullarının tabutunu teslim alan Saraçoğlu ailesi kara yoluyla İskilip'e hareket etti.

CENAZE NAAZIN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ KILDIRACAK

Fatih Saraçoğlu'nun cenazesi bugün öğle namazı sonrası İskilip'te düzenlenecek cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldıracağı cenaze namazına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in de katılacağı bildirildi.

Saraçoğlu ile birlikte ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Gökhan Gültekin'in cenazesi ise saat 14.00'te İstanbul'dan uçakla memleketi Ağrı'ya gönderilecek.

Gültekin'in cenazesi akşam saatlerinde Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi iki kafeye silahlı saldırı düzenlenmiş, yaşları 21 ile 44 arasındaki 9 kişiyi öldüren 43 yaşındaki Tobias Rathjen'in saldırının ardından evine giderek 72 yaşındaki annesi Gabrielle Rathjen'i katlettikten sonra intihar ettiği bildirilmişti.

Saldırıda Türk vatandaşları Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz ile Bosna Hersek'li Hamza Kurtovic, Polonyalı Mercedes Kierpacz, Bulgaristanlı Kaloyan Velkov, Romanyalı Vili Viorel Pun ve Afganistanlı Said Nasser El Hashemi hayatını kaybetmişti.

Irkçı terör saldırısının kurbanlarından Ferhat Ünvar'ın cenazesinin Almanya'nın Hessen eyaletinde defnedildiği, Sedat Gürbüz'ün ise bugün Hessen'e bağlı Dietzenbach kentinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

(AA)

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