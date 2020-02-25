Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen iki Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'de

Hanau Markt Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilen Saraçoğlu'nun cenazesi Esenboğa Havalimanı'na, Gökhan Gültekin'in cenazesi ise İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Çorum'un İskilip ilçesine gidecek olan Saraçoğlu'nun cenazesi ve ailesini Esenboğa Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Çorum Milletvekilleri Erol Kavuncu ve Ahmet Sami Ceylan ile Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Ankara Müftüsü Yusuf Doğan karşıladı.

Oğullarının cenazesi ile birlikte Almanya'dan gelen baba Ahmet Saraçoğlu ve abi Hayrettin Saraçoğlu'nu havaalanının VIP bölümünde karşılayan Bakan Koca ve beraberindekiler aileye başsağlığı diledi.

Bakan Koca, Saraçoğlu ailesini bir süre VIP salonunda ağırlarken, ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Bu sırada havaalanının kargo bölümüne ulaşan Fatih Saraçoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, Türkiye Diyanet Vakfına ait cenaze nakil aracına konuldu.