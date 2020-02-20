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Almanya’daki saldırgandan ırkçı itiraf mektubu

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 11:53 | Son Güncelleme

Alman basınında çıkan haberlerde, Hanau kentinde Türklere ait iki mekana saldırı gerçekleştiren şahsın evinde aşırı sağcı ifadelerin yer aldığı bir mektup bulunduğu belirtildi.

Almanya’daki saldırgandan ırkçı itiraf mektubu

Almanya’nın Hanau kentinde Türklere ait Midnight nargile kafe ile Arena Bar & Kafe adlı mekanlara silahlı saldırı düzenleyen şahıs evinde ölü bulundu.

Yerel kaynaklar, saldırganın evine yapılan baskında bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu bildirdi.

Alman medyası, saldırganın evinde aşırı sağcı ifadeler içeren bir mektubun bulunduğunu duyurdu.

Saldırganın ayrıca saldırının sorumluluğunu üstlendiği bir itiraf videosu bıraktığı da ifade edildi. Alman basınında yer alan haberlerde saldırganın kimliği Tobias R. olarak açıklandı. Saldırgana ait olduğu belirtilen araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen saldırılarda 10 kişinin öldüğü belirtilirken, yerel kaynaklar saldırganların 2 kişi olduğunu kaydetti. Saldırıda ölenlerden birinin nargile kafenin sahibi 30 yaşındaki Sedat Gürbüz olduğu bildirildi. Ölenler arasında Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Bosna uyruklu kişilerin de bulunduğu belirtildi. Ölen Türkler arasında Ağrılı Ferhat Üvar ile Gökhan Gültekin’in olduğu ifade ediliyor.

SALDIRGANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan, saldırganın sosyal medya hesabında paylaştığı ilk video ortaya çıktı. Saldırganın evinde çektiği videoyu 14 Şubat’ta YouTube’a yüklediği öğrenildi.
Federal başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Almanya saldırgan ırkçı itiraf mektup

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