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Almanya'dan gelen gurbetçi: İyi ki vatanımız var, Allah daim etsin

14.07.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelmeye devam eden gurbetçiler yurda girişte Türk bayrağını görünce duygulanıyor. Almanya'dan gelen Feyzullah Kaya, ''Seviyoruz memleketimizi, çocuklar can atıyorlar her sene gelelim diye. Ben 47 senedir Almanya'da kalıyorum. Hemen her sene izinlerimi ülkemde geçirdim'' derken, Yine Almanya'dan gelen bir vatandaş, ''İyi ki bir vatanımız var, bir bayrağımız var. Allah her zaman daim etsin'' ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen gurbetçi: İyi ki vatanımız var, Allah daim etsin

Heyecan ve sevinçle memleketlerinin yolunu tutan gurbetçiler, baba ocağında sevdikleriyle hasret gideriyor. Almanya'dan gelen İbrahim Çobankara, AA muhabirine, güzel ve rahat bir yolculuğun ardından vatana gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tatilini ailece Denizli'de baba ocağında geçireceklerini, eş dost ve akraba ziyaretleri yapacağını anlatan Çobankara, Türkiye'yi çok özlediğini söyledi.

''İYİ Kİ BİR VATANIMIZ VAR''

"Memleket hasreti her zaman içimizde" diyen Çobankara, "Bayrağı ilk gördüğümüz zaman yaşadıklarımız anlatılmaz bir duygu. İyi ki bir vatanımız var, bir bayrağımız var. Allah her zaman daim etsin, hiç bir zaman başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

AA-20220714-28413813-28413809-MEMLEKET_HASRETI_HER_ZAMAN_ICIMIZDE_DIYEN_GURBETCILERIN_ANAVATANA_GELISLERI_SURDU

''MEMLEKETİMİZİ SEVİYORUZ''

Almanya'dan gelen Feyzullah Kaya da tatilini memleketi Trabzon'da geçireceğini belirtti. Türkiye'ye giriş yaptıkları andan itibaren yaşadıkları duygunun tarif edilemez olduğunu vurgulayan Kaya, "Seviyoruz memleketimizi, çocuklar can atıyorlar her sene gelelim diye. Ben 47 senedir Almanya'da kalıyorum. Hemen her sene izinlerimi ülkemde geçirdim." dedi.

Kaya, Trabzon'da 4 hafta kalacağını, yakınlarıyla hasret giderdikten sonra yine gurbetin yolunu tutacağını belirtti.

AA-20220714-28413813-28413811-MEMLEKET_HASRETI_HER_ZAMAN_ICIMIZDE_DIYEN_GURBETCILERIN_ANAVATANA_GELISLERI_SURDU

(AA)

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Almanya
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