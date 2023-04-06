Almanya'dan kız arkadaşı gelmişti... Korkunç olay! Eve girince karşılaştılar

Korkunç olay, Antalya'daki Çolaklı Mahallesi Anafartalar Caddesinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Byczkowıcz Thorsten’in (55) dün gece Almanya’dan gelen kız arkadaşının kapıyı uzun süre çalmasına rağmen kapı açılmadı.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRİLİNCE CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Jandarmaya giderek yardım istemesi üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, evin balkonunda Byczkowıcz Thorsten’in cansız bedeniyle karşılaştı.

CANSIZ BEDENİ ANTALYA ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Byczkowıcz Thorsten’in cesedi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (İHA)



