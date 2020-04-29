Almanya'dan seyahat uyarsı: Yaz tatili hayal mi oldu?

Alman Der Spiegel dergisinin internet sayfasında yer alan habere göre, Almanya turistik seyahatlarin 14 Haziran'a kadar yapılmaması konusunda vatandaşlarını uyaracak.

Alman hükümetinin bugün kabine toplantısı sonrası bir açıklama yapması bekleniyor. Yurtdışına seyahatlerin 14 Haziran'a kadar yapılmaması konusunda uyarı yapılırken, yaz tatili için bir karar çıkması beklenmiyor. Yaz tatili için Alman hükümetinin daha sonra karar alacağı ifade ediliyor.

Almanya'da yarı resmi devlet televizyonu ZDF'ye açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Maas, bu yaz yurtdışında tatil yapmayı planlayanları hayal kırıklığına uğratabilecek açıklamalarda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın corona virüs salgını nedeniyle geçen ay aldığı ve pazar günü sona erecek olan seyahat uyarılarının ve kısıtlamalarının uzatılacağını söyledi.

Turizm ülkeleriyle iletişim halinde olduklarını, alınan salgınla mücadele önlemlerini analiz ettiklerini belirten Maas, "Ancak şu açık, seyahat uyarıları bu pazar sona eriyor. Öncelikle bu konu ile ilgili bir karar almak zorundayız. Bu seyahat uyarılarının önümüzdeki haftalar için kaldırılmasını sağlayacak bir emare olmadığından hareket ediyorum. Daha sonra ise Avrupa ülkeleri ile görüşüp, Almanların tatil yaptıkları ülkelerdeki durumun yaz aylarında nasıl olacağına bakıp, yaz tatilinin mümkün olup olamayacağını değerlendireceğiz. Ancak o zaman bu kararı vermek mümkün olacak” dedi.