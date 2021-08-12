Almanya’dan vatandaşlarına çağrı: En kısa sürede Afganistan’ı terk edin

ABD birliklerinin Afganistan’dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişi devam ediyor. Almanya, Afganistan’daki vatandaşlarına en kısa sürede Afganistan’ı terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Vatandaşlarına ülkeyi tarifeli uçaklarla terk etmeleri uyarısında bulunan Almanya, güvenlik durumunun giderek kötüleştiği için ticari uçuşların ne kadar daha devam edeceği konusunda garanti verilemeyeceğini bildirdi.

"HER YIL YAPTIĞIMIZ 430 MİLYONLUK EUROLUK YARDIMI KESERİZ"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, Taliban güçlerinin Afganistan’da ilerleyişini endişeyle takip ettiklerini belirtti. “Taliban’ın halifeliği getirmesi, ülkeyi tamamen ele geçirmesi ve şeiratı getirmesi durumunda Afganistan’a her yıl yaptığımız 430 milyon euroluk yardımı da keserek 1 cent bile yardım etmeyiz” diyen Maas, NATO ve uluslararası yardımlar olmadan Afganistan’ın tek başına ayakta duramayacağı aktardı.

"AMERİKAN GÜCÜ OLMADAN HİÇBİR NATO ASKERİ GÜVENDE DEĞİL"

Taliban’ın kontrolündeki bölgelerin her geçen gün arttığına dikkat çeken Maas, “ABD’nin Afganistan‘dan çekilme kararı tüm NATO birliklerinin de ülkeyi terk etmek zorunda olduğu anlamına geliyor. Çünkü Amerikan güçleri olmadan Afganistan’daki hiçbir NATO askeri güvende değildir“ dedi.

"EN KÖTÜ SENARYO"

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer yaptığı açıklamada, Taliban’ın 90 gün içinde ülke yönetimini ele geçireceği yönündeki iddialara değinerek, “Bu en kötü senaryodur“ dedi.

ALMANYA AFGANLARIN SINIR DIŞI EDİLMESİNİ ASKIYA ALDI

Alman İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban‘ın ilerleyişinin artması neticesinde meydana gelen savaş ortamından dolayı, Almanya’da haklarında sınır dışı edilme kararı verilen Afganların sınır dışı edilmelerinin erteleneceği kaydedildi. (İHA)



