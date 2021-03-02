Almanya'dan veliaht prens hakkında suç duyurusu!

Karlsruhe kentindeki Alman Yargıtayı niteliğindeki Federal Adalet Mahkemesi bünyesindeki Federal Başsavcılığa yapılan suç duyurusunda, MBS ile dört üst düzey Suudi yetkili, Müslüman Kardeşler yanlısı, Washington Post köşe yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'de öldürülmesi ve 30'dan fazla Suudi gazetecinin hapse atılmasından sorumlu tutuldu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Suudi Veliaht Prensi hakkında insanlığa karşı suç işlemekten suç duyurusunda bulunmak için Almanya'yı tercih etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump tarafından sümen altı edilen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkındaki istihbarat raporunu yayımlaması, ama raporda emri veren olarak gösterilen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) hakkında yaptırım açıklamaktan kaçınması sonrası, MbS hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Faillerin hiçbir yerde sığınak bulamamasına dair evrensel hukuk ilkesine dayandığı belirtilen suç duyurusunda, Alman Federal Başsavcılığından MSB ile yardımcılarına isnat edilen suçlarla ilgili resmi soruşturma açması talep edildi.

Bu talep de Almanya'da 30 Haziran 2002'de yürürlüğe giren uluslararası hukuka karşı işlenen suçlar yasasına (Völkerstrafgesetzbuch/VStGB) dayandırıldı.

KAŞIKÇI CİNAYETİNİN ÜZERİNDEN 3 YIL GEÇTİ!

2 Ekim 2018'de nikah işlemleri için gittiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamayan ve vahşice öldürüldüğüne dair kayıtlar bulunan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili İstanbul'da kamu davası açılmıştı. 24 Kasım 2020'deki ikinci duruşmada iki iddianamenin birleştirilmesiyle şüpheli sayısı 26'ya çıkarken, cinayet operasyonunda görev alan isimlerden oluşan zanlılara Veliaht Prens dahil değil. Yeni duruşmanın 4 Mart'ta yapılması öngörülüyor.

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturma ve açılan dava ise Kasım 2019'da sona erdi. 5 kişiye idam, 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verildi. Kaşıkçı ailesinin sanıkları affetmesi üzerine idam cezaları daha sonra hapse çevrildi.

