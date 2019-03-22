HABER

Almanya ile Türkiye "yapay zeka" ve "enerji" konferansı düzenleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 18:58 | Son Güncelleme

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke: - "Yapay zeka üzerine Türkiye'den bakan düzeyinde katılımla Berlin'de bir toplantı düzenleyeceğiz. İkinci olarak bir enerji konferansı gerçekleştireceğiz"

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke, Türkiye ve Almanya arasında ekonomik ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak için bu yıl "yapay zeka" ve "enerji" konusunda konferans düzenleneceğini bildirdi.

Wittke, Alman Türk Toplumu (DTG) tarafından başkent Berlin'de düzenlenen "Bahar Davetine" katılarak bir konuşma yaptı.

Türkiye'yi geçen ekimde büyük bir delegasyonla ziyaret ettiklerini hatırlatan Wittke, Alman işverenlerin ve turistlerin Türkiye'de hoş karşılandıklarını anlattı.

Wittke, Alman iş dünyasının Türkiye'ye yatırım konusunda biraz çekingen kaldığını ancak bu durumun yavaş yavaş ortadan kalktığını söyledi.

İlişkileri yoğunlaştırmak için karşılıklı bir çalışma grubu kurulduğunu belirten Wittke, "İki ülke olarak Türk-Alman ilişkilerinde doğrudan sorumlular atandı. Almanya'da ekonomi bakanlığında Türkiye'den sorumlu olarak ben atandım. Türkiye'den de Almanya sorumlusu atandı." diye konuştu.

Wittke, ülkesinde Türkiye uzmanı bir siyasetçinin olmadığının altını çizerek, "Türkiye'ye ihtiyacımız var. Sadece NATO'da değil. Türkiye, Ortadoğu'ya ve Arap dünyasına açılan bir kapı." dedi.

Türk hükümetiyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak için daha sık toplanma konusunda mutabık kaldıklarını bildiren Wittke, bunun için bu yıl iki büyük konferans düzenleneceğini söyledi.

Wittke, "Birincisi yapay zeka üzerine Türkiye'den bakan düzeyinde katılımla Berlin'de bir toplantı düzenleyeceğiz. İkincisi ise bir enerji konferansı gerçekleştireceğiz. Bunlara ek olarak, Türkiye Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (Jetco) toplantısını Almanya'da toplayacağız." ifadesini kullandı.

Toplantılarda, Türkiye ile Avrupa arasında ticari engelleri de ele alacaklarına işaret eden Wittke, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin devam ederek hızla sonuçlanmasını arzu ettiğini belirtti.

Wittke, Alman yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya da çağırdı.

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
Senegalli yolcunun şikayetçi olduğu taksici sağlık kontrolünden geçirildiSenegalli yolcunun şikayetçi olduğu taksici sağlık kontrolünden geçirildi
Down sendromlu çocuklar mektup dağıttıDown sendromlu çocuklar mektup dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke Türkiye yapay zeka

En Çok Okunan Haberler

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da bir deprem daha!

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Bakan Soylu duyurdu: 2 bin 500 kadın polis alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.