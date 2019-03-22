BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke, Türkiye ve Almanya arasında ekonomik ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak için bu yıl "yapay zeka" ve "enerji" konusunda konferans düzenleneceğini bildirdi.

Wittke, Alman Türk Toplumu (DTG) tarafından başkent Berlin'de düzenlenen "Bahar Davetine" katılarak bir konuşma yaptı.

Türkiye'yi geçen ekimde büyük bir delegasyonla ziyaret ettiklerini hatırlatan Wittke, Alman işverenlerin ve turistlerin Türkiye'de hoş karşılandıklarını anlattı.

Wittke, Alman iş dünyasının Türkiye'ye yatırım konusunda biraz çekingen kaldığını ancak bu durumun yavaş yavaş ortadan kalktığını söyledi.

İlişkileri yoğunlaştırmak için karşılıklı bir çalışma grubu kurulduğunu belirten Wittke, "İki ülke olarak Türk-Alman ilişkilerinde doğrudan sorumlular atandı. Almanya'da ekonomi bakanlığında Türkiye'den sorumlu olarak ben atandım. Türkiye'den de Almanya sorumlusu atandı." diye konuştu.

Wittke, ülkesinde Türkiye uzmanı bir siyasetçinin olmadığının altını çizerek, "Türkiye'ye ihtiyacımız var. Sadece NATO'da değil. Türkiye, Ortadoğu'ya ve Arap dünyasına açılan bir kapı." dedi.