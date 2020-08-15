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Almanya, İspanya’yı riskli bölge ilan etti

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2020 13:31 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İspanya’yı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.

Almanya, İspanya’yı riskli bölge ilan etti

Alman Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Almanya’da salgın hastalıklar konusunda araştırmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), güncelleştirdiği listeye Kanarya Adaları dışında tüm İspanya’yı da ekledi.

Artan koronavirüs vakaları nedeni ile riskli bölge ilan edilen İspanya, Almanların tatil için en çok tercih ettiği ülkeler arasında geliyor. İspanya’dan dönen tatilcilere uygulanan testler sonucunda koronavirüs testi pozitif çıkan çok sayıda kişinin olması da önlemlerin alınmasında etkili oldu.

Dışişleri Bakanlığı rezervasyonların ücretsiz olarak iptal ettirilebileceğini açıklarken, önde gelen seyahat şirketleri İspanya’ya rezervasyonları durdurdu.

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