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Almanya mega-karantinaya girmeyi planlıyor!

15.01.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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Almanya mega-karantinaya girmeyi planlıyor!

Koronavirüs sebebiyle bir günde hayatını kaybedenlerin rekor sayıya ulaştığı Almanya'da, Başbakan Angela Merkel'in mega-karantina planının olduğu ifade edildi. Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, bu karantinanın 2020'de uygulananlardan daha sert olacağı belirtildi.

Almanya'da günden güne koronavirüs vakalarında rekor sayılar kaydedilirken, Alman Bild gazetesi 'mega-karantina' planını ortaya attı.

Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2020'de uygulananlardan daha sert bir karantina uygulanmasının istediği belirtildi.

Merkel'in, İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan türünün tespit edilmesiyle bu türün bulaşma hızını engellemek için sert bir karantinanın şart olduğunu düşündüğü ifade edildi.

Alman Bild gazetesi Merkel'in şehir içindeki toplu taşıma araçları ve şehirlerarası taşımacılığı durdurmak istediğini aktarırken, Reuters'ta yer alan haberde hükümet yetkililerinin buna direndiği ifade edildi.

Merkel üst düzey hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmede, koronavirüsün bulaşma hızını azaltmak için 'çok hızlı harekete geçme' talimatı verdi. Öte yandan kendisinin 25 Ocak'ta eyalet başkanlarıyla görüşeceği ifade edildi.

ALMANYA'DA GÜNLÜK EN YÜKSEK CAN KAYBI

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1244 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25 bin 164 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 978 bin 590’a yükseldi.

Son 24 saatte 1244 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 43 bin 881’e çıktı.

Açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 1188 ile 8 Ocak’ta kaydedilmişti.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 185 olduğu, bunlardan 2 bin 970'nin entübe edildiği bildirildi.

Ülkede şu ana kadar 750 bin kişiye korona aşısı yapıldığı da kaydedildi.

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