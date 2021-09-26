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Almanya Merkel dönemini bitirecek seçimler için sandık başında

26.09.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da 60 milyondan fazla seçmen, Başbakan Angela Merkel'in 16 yıllık dönemine noktayı koyacak seçimler için sandık başında. Yerel saatle 08:00'de açılan sandıklar 18:00'de kapanacak. Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Olaf Scholz ile Hristiyan Birlik'in başbakan adayı Armin Laschet arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Seçmenlerin 3'te biri ise kararsız.

Almanya Merkel dönemini bitirecek seçimler için sandık başında

Almanya'da 60 milyondan fazla seçmen, başbakan Angela Merkel dönemini sonlandıracak seçimler için sandık başında. Sandıklar yerel saatle 08:00'de (TSİ 09:00) açıldı.

Merkel'in 16 yıllık başbakanlık dönemine noktayı koyacak seçimlerde, Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı (SPD) Olaf Scholz ile Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet arasında başa baş bir mücadele yaşanıyor.

Cuma günü açıklanan anket sonucuna göre Sosyal Demokratlar yüzde 26 ile yarışı önde götürüyor.

Allensbach Enstitüsü'nün açıkladığı anket sonuçlarına göre CDU/CSU oy oranını yüzde 25'e yükseltmeyi başarmış olsa da, daha önce yüzde 7'ye kadar çıkan fark, birkaç hafta içinde yüzde 1'e indi.

merkel

Seçimler bir çok konuda belirsizliklere de sahne oluyor. Seçmenin neredeyse 3'te birinin kararsız olması, yarışın son ana dek kıran kırana devam edeceğine işaret ediyor.

Cumartesi günü Merkel, partisi CDU/CSU'nun başbakan adayı Laschet'in düzenlediği mitinge katıldı. Merkel, sandıkların açılmasından bir gün önce yaptığı konuşmada "İktidara kimin geçeceği gerçekten önemli" mesajını verdi.

Ülkenin istikrara, gençlerin de bir gelecek kurmaya ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Merkel, Laschet'in bu hedefleri gerçekleştirebilecek doğru isim olduğunu söyledi.

Laschet ise mitingde yaptığı açıklamada Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve radikal görüşlere sahip Sol Parti'nin üçlü koalisyon kurmasının Avrupa'da istikrarsızlığa neden olacağı uyarısında bulundu.

Reuters'ın haberine göre "Bizi NATO'dan çıkarmak istiyor, bu ortaklığı istemiyorlar. Başka bir cumhuriyet istiyorlar" diye konuşan Laschet, Sol Parti'nin kurulacak hükümette olmasını istemediğini belirtti.

Merkel'in kabinesinin maliye bakanı ve SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz ise, Sol Parti ile koalisyona karşı kapıları kapatmadı ancak NATO üyeliğinin kırmızı çizgileri olacağını da vurguladı.

Olaf Scholz, yapılan anketlere göre, ülkenin üç büyük partisinin başbakan adaylarının karşı karşıya geldiği televizyon tartışmalarının üçünü de kazandı.

Son anket sonuçlarına göre seçimden zaferle çıkacak partinin Meclis'te çoğunluğu sağlayabilmek için üçlü bir koalisyon hükümeti kurması gerekecek.

Seçimlerden zaferle çıkması halinde SPD ya da muhafazakar CDU/CSU'nun Yeşiller ya da liberal Hür Demokrat Parti'ye (FDP) teklif götürmeleri bekleniyor.

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