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Almanya’ya göç edecekler merdiven altı girişimlere dikkat!

05.09.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya, Avrupa’ya göç etmek isteyen Türk vatandaşlarının birinci durağı olmaya devam ediyor. Göç ederken danışmanlık hizmetini profesyonel şirketlerden almayanların mağdur olduğunu söyleyen LingoZet Kurucusu Zehra Şentürk Yavuz ise vatandaşları merdiven altı girişimlere karşı uyarıyor.

Almanya’ya göç edecekler merdiven altı girişimlere dikkat!

Dünyanın dördüncü, Avrupa’nın ise en büyük ekonomisi olarak konumlanan Almanya, yüz binlerce Türk’e ev sahipliği yapıyor. Mikrozensus’a göre 2022 yılı sonunda Almanya’da yaklaşık 1,3 milyon Türk vatandaşı yaşıyordu ve 1,53 milyon Türk, Alman vatandaşı olmuştu. Yani Almanya’da toplamda 3 milyon Türk kökenli yaşıyor. Statista’nın Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nden edindiği bilgilere göre Avrupa’da yaşayan 1,9 milyon Türk vatandaşının %68,42’i Almanya’da ikamet ediyor. Bunu Fransa, Avusturya ve Hollanda takip ediyor. Almanya’ya göçün temel sebeplerinin kariyer ve eğitim fırsatları, ekonomik istikrar, refah yaşam standartları olduğunu söyleyen LingoZet Kurucusu Zehra Şentürk Yavuz ise Almanya’ya göç için danışmanlık hizmeti veren birçok merdiven altı girişimin bulunduğunu belirterek vatandaşları uyarıyor.

“PROFESYONEL ŞİRKETLERDEN HİZMET ALMAYANLAR MAĞDUR OLUYOR"

Uzun yıllar Almanya’da yaşamasının ardından edindiği bilgi birikimini değerlendirmek adına bu sektöre adım attığını aktaran LingoZet Kurucusu Zehra Şentürk Yavuz, “İnsanların bilgi ve tecrübe eksikliğinden faydalanan art niyetli kişiler, maalesef her endüstride olduğu gibi bizim sektörümüzde de var. Nitekim Almanya’ya göç etmek isterken bu merdiven altı girişimlerin tuzağına takılanlar oluyor. Mağdur olan kişiler ise yaşadıkları sorunları bizimle de paylaşıyor. Bu kişilere mutlaka yasal yollara başvurmalarını öneriyoruz. Ancak bu konudaki tek problemin dolandırıcıklık olmadığını da görüyoruz. Dijital platformlarda bilgi kirliliği üst düzeye ulaşmış durumda. Bu yüzden en güncel ve doğru bilgileri insanlara aktarmak için çabalıyoruz” dedi.

“KARİYERİNE ALMANYA'DA DEVAM ETMEK İSTEYENLERE YARDIMCI OLUYORUZ"

Zehra Şentürk Yavuz, “LingoZet olarak Türkiye’den Almanya’ya çalışmak için gitmek isteyen meslek sahibi kişiler için danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Süreçleri Almanya’nın birçok eyaletinde bulunan partnerlerimiz ile işbirliği yaparak yürütüyoruz. Almanya’da diplomasını tanıtmak isteyen, mesleki denklik belgesine ihtiyacı olan, meslekleri kapsamında araştırma yapmak isteyen kişiler bize başvurabiliyor. Lisans ve lisansüstü mezunlar için iş bulma sürecinde rehberlik ediyoruz. Meslek lisesi ve önlisans mezunları için de Almanya’da mesleki denklik başvurularını düzenliyor ve takip ediyoruz.. Almanya’da iş kurmak veya gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere de çalıştığımız kurumlar aracılığıyla yol gösteriyoruz” dedi.

“RED ALACAK ADAYLAR İÇİN İŞLEM BAŞLATMIYORUZ"

Almanya’ya göç etme süreci hakkında bilgi veren LingoZet Kurucusu ve Yöneticisi Zehra Şentürk Yavuz, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu projeyi, henüz Almanya’daki Nitelikli İş Gücü Göç Yasası yürürlüğe girmemişken başlattık. Pandeminin bitmesiyle birlikte de yoğun talep almaya başladık. Bizi rakiplerimizden ayrıştıran noktalar orijinal, doğal, prensipli, vicdanlı ve empati odaklı çalışma sistemi kurmuş olmamız. Örneğin danışanlarımız ’Nitelikli İş Gücü Göç Yasası’ kriterlerine uygun değillerse anında uyarıyoruz. Denklik başvurusunda ret alma ihtimali yüksek olan adaylar için işlem başlatmıyoruz. Bunu da kendilerine aktarıyoruz. Müşteri sayımızla değil, uygun adaylarla çalışmayı önceliklendiriyoruz.”

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