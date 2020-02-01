Almanya'da 6 şehirde kan kanseri hastaları için eşzamanlı kampanya düzenlendi

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Federal Gençlik Kolu ile Alman Kemik İliği Bankası (DKMS) iş birliğiyle kan kanseri hastalarına umut olabilmek amacıyla, 6 farklı şehirde kampanya düzenlendi.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan DİTİB Genel Merkezi'nin yanı sıra Berlin, Duisburg, Frankfurt, Ronnenberg ve Münih kentlerinde düzenlenen kampanyaya, hayırseverler yoğun katılım gösterdi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, DİTİB ailesi olarak insan hayatına büyük önem verdiklerini belirterek, 6 şehirde hayırseverlerin güzel bir duyarlılık ve yardımlaşma örneği sergilediklerini vurguladı.

Türkmen, "Kur’an-ı Kerim bize 'bir insanı yaşatmanın bütün insanlığı yaşatmak, bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek’ anlamına geldiğini ifade ediyor. Dolayısıyla DİTİB olarak biz her zaman bu tür hayır işleri ve sosyal hizmetlerin yanındayız. İnsanımızın yanındayız. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

DİTİB Federal Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı Berna Çelebi ise bu kampanyayı "Dünya Kanser Günü" kapsamında kanserle mücadele etmek, duyarlılığı artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Kampanya kapsamında 300’ün üzerinde kişiden doku örneği alındığı belirtildi.

