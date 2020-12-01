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Almanya’da araç yayaların arasına daldı: 2 ölü

01.12.2020 17:22 | Son Güncelleme:
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Almanya’da araç yayaların arasına daldı: 2 ölü

Almanya’nın Trier kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.Almanya’nın Trier kentinde bir aracın yayaların arasına daldı.

Almanya’nın Trier kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
Almanya’nın Trier kentinde bir aracın yayaların arasına daldı. Polisin yaptığı açıklamaya göre, şehir merkezinde yayaların arasına dalan araç ilk belirlemelere göre 2 kişinin ölümüne ve en az 10 kişinin yaralanmasına neden oldu. Araç sürücüsü göz altına alındı.
Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe yaptığı açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

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