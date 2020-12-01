Almanya’da araç yayaların arasına daldı: 2 ölü

Almanya’nın Trier kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Almanya’nın Trier kentinde bir aracın yayaların arasına daldı. Polisin yaptığı açıklamaya göre, şehir merkezinde yayaların arasına dalan araç ilk belirlemelere göre 2 kişinin ölümüne ve en az 10 kişinin yaralanmasına neden oldu. Araç sürücüsü göz altına alındı.

Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe yaptığı açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

