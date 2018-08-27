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Almanya’da aşırı sağcılardan göçmen ve mültecilere saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Chemnitz ketinde bir Almanın öldürülmesinin ardından toplanan aşırı sağcılar, göçmen ve mültecilere saldırdı - Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert: - "Bu tür toplu eylemleri, başka görünümlü olan, başka kökenden gelen insanların kovalanması veya sokaklarda nefreti yayma girişimini kabul etmiyoruz. Bunun bizim şehirlerimizde yeri yoktur"

BERLİN (AA) - Almanya’nın Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz kentinde bir kişinin öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların, göçmen ve mültecilere saldırdığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Chemnitz kentinde bir kavgada 35 yaşındaki bir Almanın öldürülmesinin ardından içlerinde şiddet yanlısı aşırı sağcıların da bulunduğu yüzlerce kişinin internet üzerinden yapılan çağrıya uyarak dün kent merkezinde toplandığı ve iki kez yürüyüş yaptığı belirtildi.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ve “Kaotic Chemnitz” adlı futbol holiganlarının da katıldığı yürüyüş sırasında arbede çıktı.

Yürüyüşe katılan aşırı sağcılar, yoldan geçen göçmen ve mültecilere saldırdı.

Olaya ilişkin sosyal medyada yer alan video görüntülerinde, aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere saldırdığı görülüyor.

Haberlerde göstericilerin polisin uyarılarına uymadığı, kent polisinin yetersiz kaldığı, bunun üzerine Dresden ve Leipzig kentlerinden takviye ekiplerin çağrıldığı anlatılıyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Chemnitz’te meydana gelen ve görüntülerde yer alan olayların bir hukuk devletinde yeri olmadığını vurguladı.

Bu saldırıları kınadığını belirten Seibert, "Bu tür toplu eylemleri, başka görünümlü olan, başka kökenden gelen insanların kovalanması veya sokaklarda nefreti yayma girişimini kabul etmiyoruz. Bunun bizim şehirlerimizde yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Chemnitz kentinde bu akşam da gösterilerin yapılmasından endişe ediliyor.

Chemnitz kentinde 25 Ağustos gecesi çıkan ve değişik milletlerden yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada 35 yaşında bir Alman öldürülmüş, 2 kişide yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya aşırı sağcı Chemnitz

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