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Almanya’da baltalı rehine krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 17:27 | Son Güncelleme

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Buchholz kentinde baltalı bir saldırgan bir oyun salonu sahibini rehin aldı.Almanya’nın Buchholz kentinde ’baltalı’ rehin krizi yaşanıyor.

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Buchholz kentinde baltalı bir saldırgan bir oyun salonu sahibini rehin aldı.
Almanya’nın Buchholz kentinde ’baltalı’ rehin krizi yaşanıyor. Olay yerinde polis ekiplerinin dışında bir de ambulansın olduğu bildirilirken, yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Yerel medyanın verdiği bilgilere göre, baltalı olduğu bildirilen ama kimliği açıklanmayan saldırgan, Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Buchholz kentinde bir oyun salonunun sahibini rehin aldı. Polis kısa süre önce saldırganın rehin olarak tuttuğu oyun salonu çalışanı ve iki misafiri binadan tahliye etti. Tahliye edilenlerden birisine ambulansta acil müdahalede bulunulurken, sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi. Alman polisi ise olayla ilgili bir basın toplantısı düzenlemek için medya mensuplarından zaman istedi. Twitter’dan sadece ’durum sakin’ açıklaması yapıldı. Bazı yerel kaynaklar ise oyun salonu sahibini rehin tutan baltalı saldırganın teslim olduğunu iddia etti.
Daha önce başka bir yere saldırdı
Yerel medya polisin şu anda rehin alma olayını gerçekleştiren zanlının baltayla şehirdeki bir dükkanı tahrip edip kaçan kişiyle aynı kişi olup olmadığı üzerinde doğrulma yapmaya çalıştığı iddia edildi. Polis, “Bu henüz tam olarak doğrulanmadı" bilgisini paylaştı. Polis rehin alma olayının yaşandığı bölgeyi kordon altına aldı.

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