HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya’da başörtülü kadına şiddete polisten ilk açıklama

Almanya’da başörtülü kadına şiddete polisten ilk açıklama

25.12.2020 23:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Almanya’da başörtülü kadına şiddete polisten ilk açıklama

Almanya’nın Wuppertal kentinde polis şiddetine maruz kalan başörtülü kadına yönelik polisten yapılan açıklamada, kadının kimlik tespiti yapılırken bir polisin karnına vurduğu, bunun üzerine kadının yere yatırıldığı ve elleri kelepçelendiği belirtildi.Almanya’da Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine (KRV) bağlı Wuppertal kentinde polis, 22 yaşındaki başörtülü bir kadına maske takmadığı gerekçesiyle sert müdahalede bulunmuştu.

Almanya’nın Wuppertal kentinde polis şiddetine maruz kalan başörtülü kadına yönelik polisten yapılan açıklamada, kadının kimlik tespiti yapılırken bir polisin karnına vurduğu, bunun üzerine kadının yere yatırıldığı ve elleri kelepçelendiği belirtildi.
Almanya’da Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine (KRV) bağlı Wuppertal kentinde polis, 22 yaşındaki başörtülü bir kadına maske takmadığı gerekçesiyle sert müdahalede bulunmuştu. Olay anının görüntülerinin yayınlanmasının ardından polislere sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce Wuppertal polisi açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada, maske takmadığı için kadına uyarı yapıldığı ve kadının polislere direndiği belirtildi. Polisin genç kadını maske takması yönünde uyardığı, ancak kadının polise hakaretlerle karşılık verdiği savunuldu.
Maske takmama ve hakaret suçlarından kadının kimlik bilgilerinin istendiği, ancak kadının bu kez de kaçmaya çalıştığı belirtildi. Daha sonra kadının başka bir noktada tekrar durdurulduğu belirtilerek, “Bu defa kimlik bilgilerini veren kadın bağırmaya devam etti. Kimlik tespiti yapılırken bir polis memurunun karnına vurdu. Bu davranış sonrası kadın yere yatırıldı ve elleri kelepçelendi. Sakinleştikten sonra ise çocuğuyla ilgilenebilmesi için elleri çözüldü” denildi.
Olay sonrası sırra kadem basan kadının, polislerden davacı olup olmayacağı merak edilirken, Almanya İçişleri Bakanlığı’nın da konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Polis, kadının kimliği hakkında bilgi paylaşmıyor.

Olayın geçmişi
Wuppertal şehrinde bebeği ile birlikte diş hekiminden çıkan başörtülü bir kadın, maske takmadığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulmuştu. Polis, genç kadını zorla yere yatırarak kelepçe takmış, çığlık atarak sesini duyurmaya çalışan kadının, bebek arabasındaki bebeği de ağlamaya başlamıştı. Polis, bebeğin ağlamasını görmezden gelerek kadına bebeğinin önünde dakikalarca kötü muamele etmeye devam etmişti.

Alman vatandaşları olaya tepki göstermişti
Kadının çıktığı diş kliniğinde çalışan bir sağlık personeli, polislere davranışlarının yanlış olduğunu söyleyerek kliniğe geri dönmüş, olay sırasında orada bulunan bir Alman vatandaşı, polislere kadına bu şekilde davranmamaları gerektiğini söyleyerek yaptıkları eylemin suç olduğunu belirtmişti. Alman vatandaşının olayı telefonu ile kayda almaya başlaması üzerine polisler öfkelenerek onu engellemeye çalışmıştı. Polis, çevredekilerden gelen tepkinin büyümesi üzerine kelepçeleri çıkartarak kadını serbest bırakmış, polis şiddetine maruz kalan kadın, şikayetçi olacağını söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Korkunç olay! Balık tutmak için nehre girmiştiKorkunç olay! Balık tutmak için nehre girmişti
22 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!22 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

Bakan Koca 4 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

Bakan Koca 4 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Nehirden çıktıktan sonra hipotermi geçirdiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay! Balık tutmak için nehre girmişti

İki grup arasında kavga! İçki şişeleri ve yumruklarla birbirlerine girdiler

İki grup arasında kavga! İçki şişeleri ve yumruklarla birbirlerine girdiler

Trafik cezaları e-posta hesaplarına gelecek

Trafik cezalarında e-posta dönemi

İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.