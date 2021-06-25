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Almanya'da bıçaklı saldırı: Würzburg'daki saldırıda en az 3 kişi öldü, birçok yaralı var

25.06.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman polisi, Würzburg kentindeki bıçaklı saldırıda en az üç kişinin öldüğünü, altı kişinin yaralandığını açıkladı.

Almanya'da bıçaklı saldırı: Würzburg'daki saldırıda en az 3 kişi öldü, birçok yaralı var

Alman polisi, Würzburg kentindeki bıçaklı saldırıda en az üç kişinin öldüğünü, altı kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis, saldırının ardından bir erkeğin gözaltına alındığını ve bölge sakinleri açısından tehlikeli bir durum kalmadığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, bıçaklı bir adama polisin ve etraftaki kişilerin karşı koymaya ve kontrol altına almaya çalıştığı görülüyor.

Şehir merkezindeki Barbarossaplatz civarı kordon altına alındı.

Birden fazla saldırgan olduğuna dair herhangi bir veri olmadığı belirtiliyor.

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