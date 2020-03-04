HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’da binlerce kişi AB sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri yaptı

Almanya’da binlerce kişi AB sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2020 03:42 | Son Güncelleme

Almanya’da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri düzenlendi.

Almanya’da binlerce kişi AB sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri yaptı

"Seebrücke Berlin" inisiyatifinin çağrısıyla “sınırları aç, hayat kurtar” sloganıyla başkent Berlin’de düzenlenen gösteride AB’nin mülteci politikası protesto edildi ve sığınmacılara "AB'nin kapılarının" açılması istendi.

Yunan sınırındaki sığınmacılarla dayanışma içinde olunduğu yönünde sloganlar atan göstericiler, "Sınırları aç", "AB'nin utancı" ve "Bu benim Avrupam değil" şeklinde dövizler taşıdı.

Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda Yunanistan’ın düzensiz göçmenlerin iltica taleplerini kayda geçirmeyeceğine yönelik kararının insan haklarına aykırı olduğu belirtilerek, Yunan sınırında bulunan sığınmacıların AB ülkeleri tarafından kabul edilmesi talep edildi.

“Seebrücke Berlin” inisiyatifi gösteriye 8 bin kişinin katılığını belirtirken Berlin polisi bu sayıyı 3 bin 500 olarak açıkladı.

Almanya’nın başka kentlerinde de benzer gösterilerin yapıldığı bildirildi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Parmağına sıkışan yüzük kabusu olduParmağına sıkışan yüzük kabusu oldu
ABD'li siyasetçilerden Kaşıkçı baskısı!ABD'li siyasetçilerden Kaşıkçı baskısı!
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
Anahtar Kelimeler:
Almanya Berlin gösteri Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis

Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Sanat dünyasının acı kaybı

Sanat dünyasının acı kaybı

İdlib'den acı haber: 1 askerimiz şehit, 9 askerimiz yaralı

İdlib'den acı haber: 1 askerimiz şehit, 9 askerimiz yaralı

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İran'dan korkutan haber!

İran'dan korkutan haber!

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Diğer Haberler
ABD’den İsrail’e 2,4 milyar dolar değerinde tanker uçağı satışı

ABD'den İsrail'e 2,4 milyar dolarlık satış!

ABD'li siyasetçilerden Kaşıkçı cinayetine dair gizli belgelerin yayımlanması çağrısı

ABD'li siyasetçilerden Kaşıkçı baskısı!

Hamaney: Koronavirüs bazı ülkelerde daha yaygın ama gizliyorlar

Hamaney'den koronavirüs açıklaması

ABD Başkanı Trump, Taliban liderlerinden Berader ile görüştü

Trump, Taliban liderlerinden Berader ile görüştü

AB Konseyi Başkanı Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

AB'den Ankara'ya kritik ziyaret

ABD'yi hortum vurdu: 25 kişi hayatını kaybetti

ABD'yi hortum vurdu: 25 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.