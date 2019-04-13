BERLİN (AA) – Almanya'da Müslümanlara yönelik ön yargıları kırmak amacıyla "Buyurun ben Müslümanım" etkinliği düzenlendi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen etkinlik, başkent Berlin'de Kottbusser Tor Meydanı'nda, Emir Sultan Camisi ve Ayasofya Camisi önünde yapıldı.

Berlin'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde de düzenlenen "Buyurun ben Müslümanım" etkinliğinde gençler gül ve İslamiyet'i anlatan broşürler dağıttı. Almanlarla sohbet eden gençler, yoldan geçen "komşularını" camilere davet etti.

Mevlana Camisi Gençlik Tanıtma Başkanı Samet Özban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevrede yaşayanların Müslümanlar hakkında sahip oldukları ön yargıları kırmak istediklerini belirterek, "Onlara 'Mahallenizde de Müslümanlar var. Sorularınız varsa sorun.' dedik. Onları camilerimize davet ettik. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah hayırlısı olur." dedi.

Emir Sultan Camisi Gençlik Başkanı Erhan Akbaş da böyle güzel bir etkinliği düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Akbaş, "Başkentimizde aynı mahalleyi paylaştığımız insanlara, Müslüman olmayanlara bir çiçekle güzel bir jest yaparak kendimizi, camimizi ve dinimizi anlattık." diye konuştu.