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Almanya'da "Buyurun ben Müslümanım" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 17:54 | Son Güncelleme

Almanya'da "Buyurun ben Müslümanım" etkinliği

BERLİN (AA) – Almanya'da Müslümanlara yönelik ön yargıları kırmak amacıyla "Buyurun ben Müslümanım" etkinliği düzenlendi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen etkinlik, başkent Berlin'de Kottbusser Tor Meydanı'nda, Emir Sultan Camisi ve Ayasofya Camisi önünde yapıldı.

Berlin'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde de düzenlenen "Buyurun ben Müslümanım" etkinliğinde gençler gül ve İslamiyet'i anlatan broşürler dağıttı. Almanlarla sohbet eden gençler, yoldan geçen "komşularını" camilere davet etti.

Mevlana Camisi Gençlik Tanıtma Başkanı Samet Özban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevrede yaşayanların Müslümanlar hakkında sahip oldukları ön yargıları kırmak istediklerini belirterek, "Onlara 'Mahallenizde de Müslümanlar var. Sorularınız varsa sorun.' dedik. Onları camilerimize davet ettik. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah hayırlısı olur." dedi.

Emir Sultan Camisi Gençlik Başkanı Erhan Akbaş da böyle güzel bir etkinliği düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Akbaş, "Başkentimizde aynı mahalleyi paylaştığımız insanlara, Müslüman olmayanlara bir çiçekle güzel bir jest yaparak kendimizi, camimizi ve dinimizi anlattık." diye konuştu.

IGMG Kurumsal İletişim Başkanı Osman Yusuf da yaptığı yazılı açıklamada, IGMG'nin her yıl düzenlediği "Buyurun ben Müslümanım" etkinliği çerçevesinde bu yıl 12 ülkede toplam 210 noktada insanlarla iletişime geçildiğini bildirdi.

İnsanlarla sohbet ederek ön yargıları yıkmaya çalıştıklarını ve toplumsal birlikteliğe ilişkin mesajlar verildiğini belirten Yusuf, "Toplumsal birlikteliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf, etkinliğin bu yıl da güzel yankı bulduğunu, bundan dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Buyurun Ben Müslümanım Almanya Berlin

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