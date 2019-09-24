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Almanya'da eczaneden şeker testi karışımı alan hamile kadın ve bebeği öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:39 | Son Güncelleme

Yapılan incelemede ilaç kabında zehirli maddeye rastlandı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde eczaneden şeker testi için özel bir karışım alan 28 yaşındaki hamile kadın ile karnındaki bebeği yaşamını yitirdi.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Longerich semtindeki Grasegger Caddesi'nde bulunan eczaneden şeker testi yaptırmak amacıyla aldığı özel bir karışımı içtikten sonra fenalaşan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Hastanede, bebeği de kurtarmak amacıyla acil sezaryen yapılmasına rağmen kadın ve bebeği kurtarılamadı.

Açıklamada, yapılan inceleme sonucu ilaç kabında zehirli maddeye rastlandığı, Köln polisinin cinayet şüphesiyle soruşturma başlattığı kaydedildi.

Polis, bu eczaneden daha önce şeker testi alanların karışımı en kısa sürede en yakın karakola getirmeleri çağrısında bulundu.

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