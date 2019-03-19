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Almanya'da hamile başörtülü kadına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 23:00 | Son Güncelleme

Başkent Berlin'de bir kişi, hamile başörtülü kadının karnına yumruk attı

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, hamile başörtülü kadının karnına yumruk attı.

Berlin polisinin yaptığı açıklamada, 41 ve 47 yaşlarındaki iki kadının, çocuklarıyla Neukölln tren istasyonda yürürlerken köpeğini kendilerine doğru yaklaştıran bir kişiyle münakaşa ettikleri belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin, başörtüleri nedeniyle kadınlara hakaret ettiği, 41 yaşındaki hamile kadının karnına yumruk attığı, 47 yaşındaki kadının ise yüzüne atılan yumruktan son anda kaçabildiği aktarıldı.

Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edilen açıklamada, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin her ihtimale karşı hamile kadını hastaneye kaldırdığı, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
başörtüsü Berlin saldırı

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