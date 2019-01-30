Almanya’da hükümet büyüme rakamında düzeltmeye gitti

Avrupa’nın en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya, 2019 yılında daha önce açıkladığı 1,5 oranındaki büyüme tahminini geri çekerek, yüzde 1 oranında büyüme beklendiğini duyurdu.

Almanya hükümeti, 2018’in son çeyreğinde 2019 ekonomik büyüme öngörülerini 1,8 olarak açıklamış, daha sonra oranı 1,5’e çekmişti. Almanya, bugün yayınladığı Yıllık Ekonomik Rapor’da son büyüme tahminini de geri çekerek, 2019 yılında yüzde 1 oranında büyüme beklendiğini açıkladı.

Uzmanlar, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması, Almanya ile ABD arasındaki ticari belirsizlik, Çin, Rusya ve İran’a uygulanan ABD yaptırımlarının Almanya’nın büyümesindeki gerilemede en büyük etkenlerden olduğunu söyledi. Ekonomistler büyümenin düşmesine Federal Hükümet’in hedefsiz ve karamsarlığının neden olduğunu belirterek hükümeti suçlarken, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Alman ekonomisinin 1966 yılından sonra en büyük büyümeyi son on yıldır üst üste gösterdiğini, açıklanan büyüme rakamına bakarak panik yapmanın anlamsız olduğunu söyledi. Bakan Altmeier, "Almanya’da çalışan insan sayısı 45,2 milyona ulaşarak rekor kırmıştır. Buna göre net kazançların yüzde 4,8 oranında artması beklenmektedir. Devletin borcunu daha da azaltması bekleniyor. Borç seviyesinin AB tarafından belirlenen bir üst sınır olarak belirlenen gayri safi yurtiçi hasıla eşiğinin yüzde 60’ının altına düşmesi muhtemeldir" dedi.

