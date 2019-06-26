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Almanya'da Kassel Valisi'nin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:04 | Son Güncelleme

Kassel Valisi Walter Lübcke'yi öldüren Neonazi Stephen Ernst cinayeti itiraf etti

BERLİN (AA) - Almanya'da Kassel Valisi Walter Lübcke'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Stephen Ernst'in, cinayeti itiraf ettiği bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Federal Meclis İçişleri Komisyonunun basına kapalı özel oturumunda bir milletvekilinin Neonazi Stephen Ernst'in savcılığa cinayeti itiraf ettiği bilgisini verdiği belirtildi.

Haberlere göre, daha önce aşırı sağcı suçlardan sabıkası bulunan Ernst, Lübcke'yi 2015 yılında mülteciler hakkında yaptığı açıklamalardan ötürü planlayarak öldürdüğünü ifade etti.

Lübcke, 2015'te mültecilerin Almanya'ya gelmelerini eleştirenlere karşı, "Bu değerleri paylaşmayan istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir. Her Alman bunu yapmakta serbesttir." ifadelerini kullanmış ve bu açıklaması aşırı sağcı çevrelerde büyük tepki çekmişti.

Vali Lübcke, 2 Haziran'da evinin bahçesinde başına tek kurşun sıkılarak öldürülmüştü.

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