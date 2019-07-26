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Almanya'da Kassel Valisi'nin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'yi öldüren aşırı sağcı Stephan Ernst hakkında Iraklı bir mülteciyi bıçaklama suçlamasıyla yeni bir soruşturma açıldı

BERLİN (AA) - Almanya'da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'yi öldüren aşırı sağcı Stephan Ernst hakkında, 2016'da Iraklı bir mülteciyi yaralama suçlamasıyla yeni bir soruşturma açıldığı bildirildi.

Kassel Savcılığı, Vali Lübcke'yi öldüren aşırı sağcı Ernst hakkında yürütülen soruşturmaya yeni soruşturmanın daha eklendiğini duyurdu.

Savcılık söz konusu soruşturma nedeniyle Ernst'in evinde tekrar arama yapıldığını belirtti.

Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haberde ise 6 Ocak 2016'da Iraklı bir mültecinin, Ernst'in evinin yakınlarında bıçaklandığı ve savcılığın olayın failinin Ernst'in olduğundan şüphelendiği kaydedildi.

Mültecinin yaralandığı saldırının failinin meçhul olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

- Lübcke 2 Haziran'da öldürülmüştü

Lübcke, 2015'te mültecilerin Almanya'ya gelmelerini eleştirenlere karşı, "Bu değerleri paylaşmayan istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir. Her Alman bunu yapmakta serbesttir." ifadelerini kullanmış ve bu açıklaması aşırı sağcı çevrelerce büyük tepki çekmişti.

Vali Lübcke, 2 Haziran'da evinin bahçesinde Ernst tarafından başına tek kurşun sıkılarak öldürülmüştü.

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