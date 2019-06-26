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Almanya’da spor, kültür ve eğlence dolu festival

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 12:42 | Son Güncelleme

Almanya, Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) ile birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Almanya’da spor, kültür ve eğlence dolu festival

Almanya, Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) ile birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Almanya’nın Hamm şehrinde 28-29-30 Haziran tarihlerinde Lippepark’ta gerçekleşecek olan festival, spordan eğlenceye, sanattan gastronomiye birçok alanda ziyaretçilere keyif dolu anlar yaşatacak.
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Hamm Belediyesi işbirliği ile organize edilen ASKFEST’te çağdaş ve geleneksel spor müsabakaları, bireysel ve takım sporu etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinler için oyunlar, kültür-sanat etkinlikleri ve eğlenceli aktiviteler yer alıyor. Almanya’da Türklerin yoğunlukla yaşadığı şehirlerden olan Hamm’da düzenlenecek festivalin gerçekleşeceği Lippepark’ın ise anlamlı bir hikayesi var. Lippe Nehri kenarında yer alan Lippepark eski bir maden ocağı. Bu madende 1950’lerden itibaren Almanya’ya anlaşmalar çerçevesinde göç eden Türk işçiler yoğun olarak çalışmış, şehrin ve Almanya’nın kalkınmasında önemli roller üstlenmiş. Şu an parka çevrilen bu alanda ASKFEST sayesinde 7’den 70’e Türk ve Alman vatandaşlar ve aileler beraber spor yapıp eğlenirken, Türk ve Alman kültürlerine ait etkinlikler sayesinde birbirlerinin kültürlerini derinlemesine tecrübe etme imkanı yakalayacak.
“Birlikte spor yap! Birlikte eğlen! Birlikte yaşa!” sloganı ile yola çıkan festival, spor, kültür ve eğlence alanında sayısız etkinlikten oluşuyor. Futbol, basketbol, atletizm müsabakaları, masa tenisi, bowling, kaykay, bisiklet gibi sporlar, geleneksel okçuluk, yağlı güreş, aşık oyunu gibi geleneksel sporlar, çocuk oyunları, zeka oyunları, Türk ve Alman mutfaklarının eşsiz örneklerinin sergileneceği gastronomi bölümü, Türk ve Alman kültürlerine ait ürünlerin sergileneceği stantlar ve birbirinden eğlenceli konser ve etkinlikler festival programının önemli başlıkları olarak göze çarpıyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Hamm Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann ile her iki ülkeden yetkililerin katılacağı festivale Türkiye ve Almanya’dan çok sayıda ünlü sporcu ile sanatçılar da katılım gösterecek. Başta Hamm şehrinin Türk ve Alman sakinleri olmak üzere Almanya ve Avrupa’dan yüz binlerce ziyaretçinin beklendiği festivale katılım ise ücretsiz.

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