Almanya’da Thüringen Eyalet Meclisi seçimleri

BERLİN (AA) - Almanya’da Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde ilk sandık çıkış anketine göre Sol Parti yüzde 29,9 oy oranıyla birinci oldu.

Almanya’nın doğusunda yer alan ve yaklaşık 1,7 milyon seçmenin bulunduğu Thüringen eyaletinde yerel saat ile 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 18.00’de sona erdi.

Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin ilk sandık çıkış anketine göre Sol Parti 2014’deki seçimlere göre oylarını yüzde 1,7 artırarak yüzde 29,9 ile birinci oldu.

Sol Parti böylelikle Almanya'da ilk kez bir eyalette en fazla oyunu almış oldu.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ise 2014’e göre oyunu yüzde 13,1 oranında arttırarak yüzde 23,7 ile ikinci sırada yer aldı.

Thüringen eyaletinde ilk kez 2014’de seçimlere katılan ve yüzde 10,6 oranında oy alan AfD, bu seçimde bu oy oranını iki kattan fazla artırmış oldu.

Başbakan Angela Merkel’in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) de 5 yıl önce yapılan seçimlere göre yüzde 11 oranında oy kaybederek yüzde 22,7 ile üçüncü sırada kaldı. Thüringen eyaletinde şimdiye kadar yapılan her eyalet meclisi seçimlerinde birinci çıkan CDU, bu seçimde eyalet tarihinde en düşük oy oranını alarak AfD'nin gerisine düştü.