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Almanya’da Thüringen Eyalet Meclisi seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 21:49 | Son Güncelleme

Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde ilk sandık çıkış anketine göre Sol Parti yüzde 29,9 oy oranıyla birinci oldu - Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi yüzde 11 oranında oy kaybetti - Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını iki kattan fazla artırdı

BERLİN (AA) - Almanya’da Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde ilk sandık çıkış anketine göre Sol Parti yüzde 29,9 oy oranıyla birinci oldu.

Almanya’nın doğusunda yer alan ve yaklaşık 1,7 milyon seçmenin bulunduğu Thüringen eyaletinde yerel saat ile 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 18.00’de sona erdi.

Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin ilk sandık çıkış anketine göre Sol Parti 2014’deki seçimlere göre oylarını yüzde 1,7 artırarak yüzde 29,9 ile birinci oldu.

Sol Parti böylelikle Almanya'da ilk kez bir eyalette en fazla oyunu almış oldu.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ise 2014’e göre oyunu yüzde 13,1 oranında arttırarak yüzde 23,7 ile ikinci sırada yer aldı.

Thüringen eyaletinde ilk kez 2014’de seçimlere katılan ve yüzde 10,6 oranında oy alan AfD, bu seçimde bu oy oranını iki kattan fazla artırmış oldu.

Başbakan Angela Merkel’in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) de 5 yıl önce yapılan seçimlere göre yüzde 11 oranında oy kaybederek yüzde 22,7 ile üçüncü sırada kaldı. Thüringen eyaletinde şimdiye kadar yapılan her eyalet meclisi seçimlerinde birinci çıkan CDU, bu seçimde eyalet tarihinde en düşük oy oranını alarak AfD'nin gerisine düştü.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) de bir önceki seçimlere göre yüzde 4 oranında kaybetti ve yüzde 8,4 ile dördüncü oldu.

İlk sandık çıkış anketinde 5 yıl öncesine göre yüzde 0,2 oranında oy kaybeden Yeşiller yüzde 5,3 ile eyalet meclisine girmeyi başardı.

2014'e göre oy oranını yüzde 2,5 artırarak yüzde 5’e çıkaran Hür Demokrat Partinin (FDP) ise yüzde 5’lik seçim barajını geçip geçmediği resmi sonuçlar açıklandıktan sonra belli olacak.

Thüringen eyaletini son 5 yılda Sol Parti, SPD ve Yeşillerin kurduğu üç partili bir koalisyon hükümeti yönetiyordu.

Ancak bu seçimlerde koalisyon ortağı olan partilerin aldığı oy oranıyla eyalet meclisinde elde edecekleri sandalye sayısının yeniden bir hükümet kurmak için yetmeyeceği belirtiliyor.

Alman basınında da CDU’nun, AfD ve Sol Parti ile koalisyon kurmak istemediği için seçimlerin ardından eyalette bir koalisyon hükümetinin kurulmasının zor olduğu yorumları dikkati çekiyor.

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Almanya eyalet meclisi seçimleri Thüringen

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