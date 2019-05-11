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Almanya'da Yemen'deki savaşa silah satan AB ülkeleri protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen protestoda, Yemen'deki savaşa katılan ülkelere silah satan Almanya ve diğer AB'ye üye ülkeler eleştirildi

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de Yemen'deki savaşa katılan ülkelere silah satan Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler protesto edildi.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin yer aldığı "Çığlık eylemi-Silah ticaretini durdurun" adlı inisiyatif tarafından tarihi Brandenburg Kapısı (Brandenburger Tor) önündeki 18 Mart Meydanı'nda düzenlenen protestoda, Yemen'deki savaşa katılan ükelere silah satan Almanya ve diğer AB ülkelerine tepki gösterildi.

Üzerinde silah motiflerinin bulunduğu siyah bir tahtın meydana konulduğu gösteride, 4 kişi de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in maskelerini takarak eyleme katıldı.

İnisiyatifin sözcülerinden Christine Hoffmann, Yemen'de Alman ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin ürettiği silahlarla bombalar atıldığını ve bugünün en büyük insani felaketin yaşandığını belirterek, Alman şirketlerin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün gibi Yemen’deki savaşa katılan ülkelere Alman hükümetinin onayıyla silah sattığını ifade etti.

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya’da üretilen silahların Yemen'deki savaşta kullanıldığına işaret eden Hoffmann, bu ülkelerin de Yemen'deki insani felaketten sorumlu olduğunu vurguladı.

Alman hükümetinin AB düzeyinde Yemen’deki savaşa katılan ülkelere silah satılmaması için çaba sarf etmesini talep eden Hoffmann, AB düzeyinde, savaşa katılan ülkelere silah ambargosu uygulanmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
AB ülkeleri Berlin silah satışları

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