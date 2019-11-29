HABER

Almanya’daki şirket iflaslarında artış yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 14:09 | Son Güncelleme

Almanya’da iflaslar bir önceki yıla oranla yüzde 42 artış gösterdi.

Almanya’da iflaslar bir önceki yıla oranla yüzde 42 artış gösterdi. İflaslar nedeniyle ortaya çıkar zarar bir önceki yıla göre yüzde 81’e ulaştı.
Almanya, 2019 yılının ilk dokuz ayında iflaslarla sarsıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre iflasların yüzde 42 daha fazla olduğu açıklandı. Euler Hermes Kredi Sigortalar Kurumu tarafından yapılan açıklamada, iflasların 2020 yılında da artış kaydedeceği belirtildi. İflas eden şirketlerin ilk 27’sinin cirosunun 50 milyon eurodan (yaşlaşık 320 milyon Türk Lirası) yüksek olduğu belirtilirken iflas eden şirketlerin toplam cirolarının ise bir önceki yıla nazaran yüzde 81 oranında yüksek olduğu açıklandı.

İflaslarda domino etkisi yaşanıyor
Özellikle perakende, otomotiv, hizmet sektörleri başta olmak üzere metal, tekstil ve enerji sektörlerinde birçok büyük şirketin iflas ettiğini belirten Euler Hermes Genel Müdürü Ron van het Hof, Almanya, Avusturya ve İsviçre’de büyük iflasların mal tedariki yapan şirketlerden birinde meydana gelen iflasın diğer şirketler üzerinde domino etkisi yapmasıyla peş peşe iflasların gerçekleştiğini söyledi. 2020 yılında 2019 yılına oranla yüzde 3 daha fazla iflasın beklendiğini de belirten Euler Hermes Genel Müdürü Ron van het Hof, iflasların enerji, gıda, hizmet sektörü ve otomobil yan sanayinde olması beklendiğini ifade etti.

PARTNEREser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımıEser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımı
Başakşehir'in mağlubiyeti İtalyan basınında: Roma, Erdoğan'ın önünde uçtuBaşakşehir'in mağlubiyeti İtalyan basınında: Roma, Erdoğan'ın önünde uçtu
GÜNCELLEME - Polis ve askeri okullardan ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandıGÜNCELLEME - Polis ve askeri okullardan ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okulda skandal iddia! Öğretmen 9 yaşındaki öğrencisini hastanelik etti

Okulda skandal iddia! Öğrenci hastanelik oldu

Hastaneye kaldırılan Hande Fırat'tan ilk açıklama (Hande Fırat'ın sağlık durumu nasıl?)

Hastaneye kaldırılan Hande Fırat'tan ilk açıklama

Gaziantep'teki görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti! İfadesi ortaya çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İfadesi ortaya çıktı

Çuval içindeki gebe köpeği 7 yaşındaki Arif'in dikkati kurtardı

Bunu yapan insan olmaz!

Su içerken yemek borusu yırtıldı! Ameliyatla hayata döndü

Su içti, hastanelik oldu! Ameliyatla hayata döndü

İBB Meclisi'nde 'arazi' gerginliği! Satışına izin çıkmadı

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Satışına izin verilmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.