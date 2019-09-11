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Almanya'dan İsrail'e iki devletli çözümü zorlaştıran önlemlerden kaçınma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert: - "İsrail hükümetini iki devletli çözümü zorlaştıran önlemlerden kaçınmaya çağırıyoruz"

BERLİN (AA) - Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İsrail hükümetini iki devletli çözümü zorlaştıran önlemlerden kaçınmaya çağırdı.

Seibert, Federal Basın Evi'nde düzenlenen toplantıda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni "ilhak edeceği" yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Alman hükümetinin, seçim kampanyasında söylenen bu sözleri not ettiğini belirten Seibert, Almanya'nın İsrail'in yerleşim birimleri politikasına ilişkin tutumunun belli olduğunu ve değişmediğini ifade etti.

Bunun olası ilhak girişimleri için de geçerli olduğunu vurgulayan Seibert, "İsrail hükümetini iki devletli çözümü zorlaştıran önlemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya katılan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr da seçim kampanyasında sarf edilen sözlerin gerçekleşmesi durumunda, bunun uluslararası hukukun ihlali olacağını kaydetti.

Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirilen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ayrıca yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edeceğini" söylemişti.

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