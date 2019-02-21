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Almanya'dan Mısır'daki 9 idama tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 16:58 | Son Güncelleme

Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi Berlin'de protesto edildi

BERLİN (AA) - Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen protesto gösterisiyle tepki gösterildi.

Almanya Mısır Demokrasi Birliği (DAUD) tarafından Mısır'ın Berlin Büyükelçiliği önünde organize edilen gösteriye katılan bir grup Mısırlı, idam edilen 9 gencin fotoğraflarını taşıdı.

Protestocuların taşıdığı dövizlerde, "İdamları durdurun" ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhine yazılar yer aldı.

Gösteriye katılan Ali Allavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'da askeri rejimin dün 9 suçsuz insanı idam ettiğini ifade ederek, davada yanlış bilgilerle idam kararlarının alındığını savundu.

Allavi, geçen haftalarda da 6 kişinin idam edildiğini belirterek, "2 haftadan az bir sürede Mısır'da 15 kişi idam edildi. Bu devam ediyor. Bu rejim durdurulmalı. Bizim elimiz kolumuz bağlı burada. Biz insanların duyarlı olması için burada gösteri yapıyoruz." diye konuştu.

Batılı ülkeleri Mısır'daki idamlar konusunda seslerini çıkarmadıkları için eleştiren Ali Allavi, "Her gün demokrasi, insan hakları ve özgürlük konusunda konuşuyorlar. Ancak bu konuda kimse tek bir kelime etmedi. Amnesty ve Human Right Watch gibi insan hakları örgütleri bile bu idamların durdurulmasını istedi. Ancak hiç bir hükümet, hatta (Almanya Başbakanı Angela) Merkel ve Alman Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapmadı. Bu onların sözlerine inancımızı kaybettiriyor." ifadelerini kullandı.

Allavi, Berlin'de yaşayan birçok Mısırlının ülkelerindeki rejimden korktukları için bu gösteriye katılamadığını da kaydetti.

Göstericiler protesto eyleminin ardından dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Berlin idam mısır protesto

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