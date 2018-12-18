Almanya'dan Türk hastanesine kalite sertifikası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Bölümüne, uluslararası standartlara yönelik tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi dolayısıyla Almanya Hastaneler ve Medikal Wellness Derneği tarafından Alman ve Avrupa standartlarına uygunluk sertifikası verildi.

TOBB ETÜ Tıp Fakültesinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Aybek, 6 aylık çalışma sonucunda hasta karşılama, hasta memnuniyeti, klinik işleyişler, klinik sonuçlar ve son 10 yıllık verilen hizmetlerin dökümü incelendiğinde kalite sertifikası almaya hak kazandıklarını söyledi.

Prof. Dr. Aybek, TOBB ETÜ Tıp Fakültesinin Avrupa standartlarına eş değer kalitede hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Bu sertifika ile TOBB ETÜ Tıp Fakültesi tüm Almanya ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarına sağlık turizmi konusunda verdiği hizmetin kalitesini bir resmi Alman kurumu tarafından onaylatmış oluyor." ifadelerini kullandı.

- "15 yılda ilk kez Türkiye'den bir hastaneye sertifika verdik"