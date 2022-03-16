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Almanya'dan uyarı: Rus şirketin antivirüs yazılımını kullanmayın

16.03.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da siber güvenlik yetkilileri halkı, Rusya merkezli Kaspersky şirketinin antivirüs yazılımının kullanılmaması yolunda uyardı. Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi (BSI), Ukrayna'nın işgal ve ülkede süren savaş nedeniyle, Rus bilişim ve teknoloji şirketlerinin izlenebileceğini ya da siber saldırıya zorlanabileceğini söyledi.

Almanya'dan uyarı: Rus şirketin antivirüs yazılımını kullanmayın

Almanya'da siber güvenlik yetkilileri halkı, Rusya merkezli Kaspersky şirketinin antivirüs yazılımının kullanılmaması yolunda uyardı.

Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi (BSI), Ukrayna'nın işgal ve ülkede süren savaş nedeniyle, Rus bilişim ve teknoloji şirketlerinin izlenebileceğini ya da siber saldırıya zorlanabileceğini söyledi.

BSI'dan yapılan açıklamada, "Bir Rus teknoloji üreticisi kendi isteğiyle saldırılar düzenleyebilir, isteği dışında saldırı yapmaya zorlanabilir, bilgisi dışında bir siber operasyon kurbanı olarak ya da müşterilerine karşı saldırı aracı olarak hükümet tarafından takip edilebilir" denildi.

Bununla birlikte BSI, şu ana kadar Kaspersky'ye ürünleriyle ilgili bir suçlama yöneltmedi.

BSI, Kaspersky'nin alternatifi olan virüs koruma programlarının kullanılmasını önerdi.

Kaspersky: Rus hükümetiyle hiçbir bağımız yok

Kaspersky şirketi ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "Uyarı siyasi nedenlerle yapıldı. Rus hükümetiyle hiçbir bağımız yok" dedi.

Şirketin kurucusu Eugene Kaspersky iki hafta önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çözüm için müzakerelere başlanmasını iyi karşıladıklarını söylemişti.

Kaspersky şirketi, "Ürünlerimizle ilgili teknik bir değerlendirmeye dayanmıyor" dediği kararla ilgili olarak BSI'dan açıklama bekliyor.

Şirtet ayrıca veri işleme altyapısının 2018'de İsviçre'ye taşındığını vurguluyor.

BSI'nın uyarısı sonrası Almanya'da Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt, Kaspersky ile sponsorluk anlaşmasını iptal etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de hükümet birimlerinde Kaspersky yazılımlarının kullanılmasını yasaklamıştı.

İngiltere Siber Güvenlik Merkezi de aynı yıl tüm devlet kurumlarına, Kaspersky ürünlerinin ulusal güvenlikle ilgili sistemlerde kullanılmaması yolunda uyarı göndermişti.

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