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Almanya'nın silah ihracatı ilk çeyrekte düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 14:33 | Son Güncelleme

Alman hükümeti, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 120 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi - Silah ihracatında geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 8 düşüş oldu

BERLİN (AA) - Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, bu yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 düştü.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığının Yeşiller Partisi'nden bir milletvekilinin soru önergesine verdiği yanıta göre, Alman hükümeti, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 120 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 210 milyon avro olan silah satışı, 2019'un aynı döneminde yaklaşık yüzde 8 düşüşe (100 milyon avro) işaret etti.

Almanya'nın bu yılın ilk çeyreğinde en fazla silah satışı yaptığı ülke 169 milyon avro ile ABD oldu. ABD'yi, 157 milyon avro ile İngiltere, 88 milyon avro ile Avustralya ve 56 milyon avro ile Fas izledi.

Almanya'nın en fazla silah ihraç ettiği ülke olan ABD’nin, uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Suudi Arabistan'ı desteklemesi dikkati çekiyor.

Türkiye, Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı yaptığı ülkeler arasında 15,3 milyon avro ile 19'uncu sırada yer aldı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle ekim ayında Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alan Alman hükümeti, daha sonra bunu mart sonuna kadar uzatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya silah ihracatı

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