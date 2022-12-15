ALO 170 çalışma saatleri nedir? ALO 170 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye ulaşmak da kolaylaşmıştır. Çağrı merkezleri sayesinde telefon ile ilgili numaralar aranarak öğrenilmek istenen bilgiler doğrudan ve güvenilir kaynaklardan elde edilebiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan ALO 170 de pek çok kurum ile alakalı konuda vatandaşları bilgilendiren bir hattır. Bu hat aranarak istek, şikâyet ve diğer işlemler gerçekleştirilebilir.

ALO 170 saat kaçta açılıyor?

"Çalışma Hayatı İletişim Merkezi" olarak da bilinen ALO 170, 15 Kasım 2010 tarihinden bu yana hizmet veriyor. İletişim merkezinden çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında tüm soru, öneri, şikâyet, ihbar ve başvuru talebi ALO 170 çalışma saatleri içerisinde oluşturulabilir. Bu talepler telefon yolu ile hızlı ve bekleme sırası olmadan yapılabilir. ALO 170 çalışma saatleri oldukça esnektir. Günün her saati çağrı merkezindeki yetkililer aramaları cevaplamaktadır. ALO 170 açılış saati için belirli bir saat yoktur. Haftanın 7 günü 24 saat çalışan bir hattır.

ALO 170 saat kaçta kapanıyor?

ALO 170 hattına giden tüm aramalar uzmanlar tarafından cevaplanır. İlk görüşme anında talepler çözüme ulaştırılmak için çalışmalar başlanır. Çağrılar yoğunluğa bağlı olarak en hızlı şekilde cevaplanır. ALO 170 kapanış saati olmadan kesintisiz olarak hizmet vermeye devam eder. Herhangi bir alan kodu yazılmadan telefondan 170 tuşlanarak arama yapılabilir. Gereken işlemler telefon üzerinden yapılmaya başlanır. İhtiyaç duyulan durumlarda farklı kurum ve numaralara yönlendirmeler yapılabilir. ALO 170 çalışma saatleri, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde ulaşabileceği bir hattır.

ALO 170 hafta sonu çalışma saatleri nedir?

ALO 170 hafta sonu da hizmet veren bir hattır. Haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde çağrılar cevaplanır ve talepler işleme alınır. ALO 170 cumartesi pazar açılış ve kapanış saati için ayrıca bir çalışma yapılmamıştır. Çağrı başladığında vatandaş temsilcisi, arayan kişilerden T.C kimlik numarası ister ve arama sırasında kayıt oluşturma işlemini gerçekleştirir. İletilen istek, şikâyet ve talepler kaydedilerek gerekli kurumlara ulaştırılır ve aksiyon alınması sağlanır. Görüşme sonrasında vatandaş temsilcisi bir takip numarası verir. Bu numara ile oluşturulan talep kaydının takibi yapılabilir.



