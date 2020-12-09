Aloe vera bakımı, sulaması, budaması, çoğaltması nasıl yapılır?

Üçgen sivri yapraklarıyla evinizi ve balkonunuzu süsleyen aloe vera, aynı zamanda bir şifa kaynağıdır. Kabızlıktan kalp hastalıklarına kadar iyi geldiği bilinen bu bitkinin halk arasındaki adı tıbbi sarısabırdır. Peki aloe vera evde nasıl yetiştirilir, sulaması ve çoğaltılması nasıl yapılır? İşte tüm detaylarıyla aloe vera bakımı! Aloe Vera Nedir? Aloe vera; Latince ismi Aloe barbadensis olan, halk arasında ise ''tıbbi sarısabır'' olarak bilinen bir bitki türüdür. Dekorasyon ve hobi amacı dışında, yapraklarından oluşturulan jelin şifalı olması sebebiyle de yetiştirilir. Aloe vera bitkisinin özellikleri aşağıdaki gibidir: Zambakgiller familyasından gelir.

Ana vatanı Afrika'dır.

Yaprakları her zaman yeşildir.

Yılda en fazla 2-3 kez çiçeklenir.

Boyu 30-60 cm arasında uzayabilir.

Yaprakları etli, uzun ve uçları sivridir.

İçerisinde 20 aminoasit barındırır.

Yapraklarının öz suyu acımsıdır.

Astım, kalp sorunları, kabızlık, selülit, kepek gibi sorunları azaltır.

Bitkinin yapraklarından çıkarılan jel, kozmetik ürünlerinde nemlendirme görevi için kullanılır. Aloe Vera Bakımı Nasıl Yapılır? Aloe vera bitkisi evde bakılabilir. Ancak bakımı için bazı püf noktalarının bilinmesi gerekir. Aloe veranın evde bakımında yer ve toprak seçimi oldukça önemlidir. Ayrıca aloe veranın sulama, saksı değiştirme ve çoğaltma işlemleri özenle yapılmalıdır. Dilerseniz tüm bu işlemlerin detaylarını hep birlikte inceleyelim... Aloe Vera Konumlandırma Aloe vera doğal şartlarda Afrika'da, özellikle Güney Afrika'da, yetişir. Doğal ortamına uygun olarak, evde yetiştirilirken aydınlık ortamlar tercih edilmelidir. Ancak direkt olarak güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Aloe vera bitkisi soğuk havalara karşı korunmasızdır. Bu nedenle ortam sıcaklığına dikkat edilmelidir. Ortam sıcaklığının 10-15 derece arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Ayrıca, aloe vera rüzgar nedeniyle kolayca sararabilir ve çürüyebilir. Bu nedenle yoğun hava akışına maruz kalabileceği kapı ve cam önlerinde bulundurulmamalıdır. Özetlemek gerekirse; doğrudan güneş ışığı almayan, aydınlık ve ılık iç mekanlar aloe vera bakımı için idealdir. Evlerin iç odalarında veya kapalı balkonların direkt güneş almayan bölgelerinde aloe vera yetiştirebilirsiniz. Aloe Vera Toprak Seçimi Aloe vera bitkisi için organik içerik bakımında zengin ve su geçirgen topraklar tercih edilmelidir. Bu amaçla, kök gelişimine izin veren yüksek torflu topraklar, aloe vera bitkisinin büyümesi için uygundur. Bu tip toprakları sera ve çiçekçilerden temin edebileceğiniz gibi, internette de bulabilirsiniz. Aloe Vera Sulama İşlemi Aloe vera, sulama konusunda yorucu bir bitki türü değildir. Mevsim şartlarına göre değişiklik göstermekle beraber, genellikle az suya ihtiyaç duyar; fazla sulama yapılırsa çürür. Kışın haftada veya on günde 1 kez aloe vera bitkinizi sulamanız yeterli olacaktır. Yazın ise bitki daha fazla suya ihtiyaç duyar. Bu aylarda aloe veranın ihtiyacına göre haftada en az 1, en fazla 3 kez olmak üzere sulama yapmanız gerekir. Bitkinin su ihtiyacını belirlemek için işaret parmağınız ile toprağı kontrol edebilirsiniz. Eğer toprakta kuruma fazla ise bitkinin sulanma zamanı gelmiştir.

Bitkiye her seferinde aynı miktarda su vermek de bir başka ipucudur. Bunun yanında, sulama sırasında yapraklara dokunulmamalı, sadece toprağa su verilmelidir. Ayrıca bitkiye verdiğiniz suyun buharlaşarak yok olmasını önlemek için toprağın üzerine biraz çakıl taşı ilave edebilirsiniz. Aloe Vera Saksı Değiştirme İşlemi Aloe vera bakımında bir diğer önemli nokta da saksı değiştirme işlemidir. Bitki, geliştikçe daha büyük bir saksıya gereksinim duyar. Olgun aloe vera bitkisinin en az 45 cm uzunluğunda bir saksıya ihtiyacı vardır. Bu nedenle bitki gelişimine bağlı olarak, yılda bir kez saksı değiştirilmesi önerilir. Saksı değiştirme sırasında aloe vera kökleri korunmalıdır ve kökler yeni saksıya özenle yerleştirilmelidir. Yeni oluşturulan saksının -bitkinin büyüyeceği göz önüne alınarak- normalden büyük seçilmesi gerekir. Bunun yanında, tercih edilen toprak zengin içerikli ve geçirgen olmalıdır. Ayrıca saksının altı delikli olmalıdır, bu sayede fazla suyun akması sağlanır. Saksının altında ise su birikimi için bir kap bulunmalıdır. Kap içerisinde biriken su, bitkinin çürümesine neden olabileceği için saksı kabı sık sık boşaltılmalıdır.