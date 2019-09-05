Aloe Vera'nın yararlarını biliyoruz ancak suyunu çok sık tüketmek zarar veriyor

Eskiden günlük cilt bakımı için banyo bombaları ve kontürleme paletleri daha yokken Aloe Vera kullanılıyordu. Hatta Mısır Kraliçeleri Kleopatra ve Nefertiti cilt bakımında Aloe Vera'yı tercih ediyordu.

Şimdilerde de birçok yararlı amaca sahip olduğu için bakım ürünü olarak kullandığımız, Mısırlıların 'ölümsüzlük bitkisi', Kızılderililerin ise 'cennetin asâsı' adını verdiği Aloe Vera, kalın, etli yapraklarında çok miktarda su depolayabilme ve onları değerli minerallerle zenginleştirebilme özelliğine sahiptir. Aloe Vera'nın jel formu yara, sivilce, güneş yanıklarını kuşkusuz iyileştiriyor ancak bitkinin suyunu ölçüsüz kullanmak olumsuz etkilere neden olabiliyor.

Bitkinin suyu metabolizmayı hızlandırdığı, bağırsakları harekete gerçirdiği ve gereksiz toksinleri yok ettiği için özellikle kilo verenler ve kabızlık şikayeti olanlar tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Laksatif özelliklerinden dolayı bağırsakları harekete geçiren aloe, sağlığa zararlı olabilecek müshil antrakinonları içerir. Yani dengesiz kullanıldığında ishal gibi bağırsak sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

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