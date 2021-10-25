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Adeta gizli bir hazine! Aloe vera jeliyle neler yapabileceğinizi biliyor musunuz?

25.10.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aloe vera bitkisinin içinde gizlenen bir şifa kaynağı var, aloe vera jeli. Kozmetik, cilt bakımı ve hatta tıp alanında sıklıkla kullanılan aloe vera jelini birkaç basit adımı takip ederek evde kolaylıkla elde edebilirsiniz. Tamamen doğal bu jeli günlük bakım rutininize ekleyerek cildinizde harikalar yaratabileceğinizi biliyor musunuz? İşte detaylar...

Adeta gizli bir hazine! Aloe vera jeliyle neler yapabileceğinizi biliyor musunuz?

Geçmişten bugüne her zaman şifa kaynağı olarak görülmüş ve tıp alanında sıklıkla kullanılmış bir bitki aloe vera. Her koşulda kolayca yetişen bu kadim bitkinin faydaları saymakla bitmiyor. İşte "ölümsüzlük bitkisi" olarak anılan aloe verayı evde kullanmanın ve jelini elde etmenin ipuçları...

ALOE VERA JELİNİ BU ADIMLARI İZLEYEREK ÇIKARIN

  • Mutlaka ellerinizi yıkamalısınız.

  • Bitkinin dış yapraklarından olgun olan bir tanesini, steril ve keskin bir bıçakla kökünden keserek alın.

  • Kestikten sonra yapraktan gelen sarı renkli sıvı reçinedir. Bu maddeyi jele bulaştırmadan temizlemelisiniz. Bunun için kesik kısmı alta gelecek şekilde bir kabın içerisine yerleştirip 5-10 dakika böyle bırakın.

  • Bir bıçakla ya da sebze soyacağı ile bitkinin dışındaki kabukları sıyırarak çıkarın.

  • Kabuklardan kurtulan jelinizi temiz bir cam kaba aktarın. Kabuklarda kalan jeli de kaşık yardımıyla aynı kaba aktarabilirsiniz.

  • Saklamak isterseniz jeli bir hafta boyunca buzdolabında ya da serin ve kuru bir yerde muhafaza edebilirsiniz.

AlOE VERANIN CİLDİNİZDE YARATTIĞI MUCİZELERE İNANAMAYACAKSINIZ!

  • Yaşlanma karşıtıdır. Aloe veradaki vitamin ve mineraller, kolajen üretimini artırır. Yaşlanma belirtilerinin en büyük nedenlerinden biri olan ultraviyole (UV) ışınlarının hasarını da onarır.

  • Çok iyi bir nemlendiricidir. Aloe verayı günlük cilt bakımına dahil ettiğinizde epidermal hücreleri birbirine yapıştırarak cildi yumuşatır. İçinde bulundurduğu amino asitler de sertleşmiş cilt hücrelerini yumuşatır.

  • Sivilcelere karşı etkilidir. Aloe vera, antibakteriyel etkileri olan salisilik asit içerir. Bu sayede akne ve sivilcelere neden olan bakterileri ortadan kaldırır ve kızarıklığı azaltır.

  • İyileştirici etkisi vardır. Güneş yanıkları, vücutta geçmeyen yaralar, kesikler ve tahrişler üzerinde etkili olan aloe vera, hücreleri yenileyerek zarar görmüş cilde taze ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.

  • Siyah noktaları yok eder. Gözenekleri sıkıştırma etkisi bulunan aloe vera jeli, siyah nokta oluşumunu engeller.

  • Ağız yaralarına iyi gelir. Yapılan bazı araştırmalar sonucunda aloe vera jelinin ağız yaralarına neden olan bazı virüsler üzerinde de etkili olduğunu görüldü. Tekrarlayan bu yaraların oluşumunu engellerken yaralardan kaynaklı ağrıları da azaltır.
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