Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 16 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı!

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin akıbetine ilişkin son durum netleşti. Bilindiği üzere Barış Arduç, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine veda etme kararı almıştı. Pazartesi günleri TRT1'de yayınlanan dizinin 61. bölümde bitmesine karar verilmişti. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam TRT1'in yayın akışında yer almıyor.

Barış Arduç'un kararı sonrası kalan 3 bölümüyle yakında izleyicilerin karşısına çıkması beklenen dizinin yeni bölüm tarihi henüz netleşmiş değil.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm tarihi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Alparslan, Selçuklu’nun Ermeni Prensliğiyle ittifak yapması için Kürige ile evlilik hususunda görüşmüştü. Kürige evliliğe sıcak bakmıştı, kızı Luiza’nın da rızası olursa bu işin gerçekleşebileceğini söylemişti.

Alparslan ittifak için Luiza ile evlenecek mi? Luiza bu evliliği kabul edecek mi? Seferiye, Alparslan’ın Ermeni Prensliğine yaptığı ziyaretten dolayı kahrolmuş ve sarayı terk etmişti. Seferiye, Alparslan’ın Luiza ile evliliğine rıza göstermeyecek ama Selçuklu’nun istikbali için bağrına taş basıp oturacak. Alparslan, Seferiye’nin bu durumu karşısında onun karşısına çıkıp Seferiye ile konuşacak. Alparslan, Seferiye’yi ikna edebilecek mi? Alparslan bütün meselelerini halledip Ani Seferinin hareket emrini verecek ve Ani’ye yürüyecek. Diyojen, Alparslan’ı durdurmak için hamlelerini harekete geçirecek. Leon ise bu mücadeleden mahrum kalmamak ve tekrar Kayzerin gözüne girebilmek için hapisten kaçmanın yollarını arayacak. Leon, Alparslan’ı durdurmak isteyecek fakat ne Diyojen ne de Leon Alparslan’ı durdurabilecektir. Alparslan gözünü diktiği Ani burçlarına Selçuklu sancağını asacak ve Ani, Türk’ün olacak.

Avar’ı kurtaran Alparslan Artuk ve Atsız’ı da ipten alabilecek mi? Grigor Süleyman’ı bulduğunda Ani’de değil daha güvenli olacağını düşünerek Sevaste’ye gönderecek, Alpagut bu plana dahil olmaya çalışarak Süleyman’ı esaretten kurtarmak için girişimde bulunacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (16 EKİM 2023 PAZARTESİ)

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 İncir Ağacı

06:55 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Seksenler

15:55 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Sevginin Gücü"

23:30 Yabancı Sinema "Odaklan Büyükanne"

01:25 Seksenler

03:15 Diriliş "Ertuğrul"

05:30 Kapanış

