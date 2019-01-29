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Alparslan Kuytul için tahliye kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 17:20 | Son Güncelleme

ADANA'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı davasında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 45 sanıktan, içlerinde vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu tutuklu 3 kişi, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Alparslan Kuytul için tahliye kararı

ADANA, (DHA)- ADANA'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı davasında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 45 sanıktan, içlerinde vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu tutuklu 3 kişi, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Veysel Dörtgöz ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katılırken, diğer tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz ise Bolu'daki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Vakfın paralarını akladığı öne sürülen Gürbüz K., 2 bankadaki yaklaşık 16 milyon liranın tıbbi laboratuvarı olan sanık Koray S.'ye ait olduğunu belirterek, paranın vakıfla alakasının olmadığını söyledi. Bir dönem vakfın yönetiminde yer aldığını aktaran Koray S. ise toplantılara katıldığını fakat daha sonra vakıftan ayrıldığını ve paraların kendisine ait olduğunu ifade etti. Savunmaların ardından savcı, sanıkların tutukluluğuna ve adli kontrol şartlarının devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise tutuklu sanıklar Kuytul, Alagöz ve Dörtgöz'ün yurt dışına çıkış ve haftanın iki günü kolluk birimine imza atma şartıyla tahliyelerine karar verirken, duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.
YAKLAŞIK BİR YILDIR CEZAEVİNDEYDİ
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak 2018 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Kuytul, 9 Şubat 2018 tarihinde tutuklanmış, hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'özel belgede sahtecilik', 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Alparslan Kuytul için tahliye kararı

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