HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alparslan Kuytul'un yargılandığı davada karar

Alparslan Kuytul'un yargılandığı davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 12:53 | Son Güncelleme

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapma" suçlamalarıyla hakkında dava açılan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile "terör örgütü propagandası yapma" suçunu işledikleri ileri sürülen 2 vakıf yöneticisinin yargılandığı davada sanıkların beraatine karar verildi.

Alparslan Kuytul'un yargılandığı davada karar

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Alparslan Kuytul, Gökhan Y. ile Mahfuz Ç. ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Alparslan Kuytul savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Beraatine karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Kuytul'un "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan "terör örgütünün cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde olmaması gözetilerek" beraatine karar verdi. Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" iddiasından ise atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraati kararlaştırıldı.

Heyet, diğer sanıklar Mahfuz Ç. ve Gökhan Y'nin de haklarındaki suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı! 29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı!
Alanya'da tur teknesi battı! 30 kişi vardı...Alanya'da tur teknesi battı! 30 kişi vardı...
29 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!29 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!
En Çok Okunan Haberler
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, olayı anlattı
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, olayı anlattı
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İzmir'deki depremde can kaybı yükseliyor
İzmir'deki depremde can kaybı yükseliyor
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Diğer Haberler
Ayda'nın eğitim masraflarını Yurtiçi Kargo üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik 'Ayda' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik 'Ayda' paylaşımı
Alanya'da içinde 30 kişinin bulunduğu tur teknesi battı
Alanya'da tur teknesi battı! 30 kişi vardı...
Minik Ayda'nın kahramanı o anları anlattı: Gülümsemeyi gördük. Evladımı öper gibi öptüm
Minik Ayda'nın kahramanı o anları anlattı
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı! Bakan Koca paylaştı
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Son dakika! Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Ayda bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.