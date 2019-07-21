HABER

Alparslan Türkeş Müzesi Lefkoşa'da açıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.07.2019 13:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından müze haline getirilen MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu evin açılışını yaptı - Oktay: - "Açılışını yaptığımız bu eser birlik ve beraberliğin en önemli sembollerinden birisi. Merhum Türkeş, sadece KKTC, sadece Türkiye değil Türk dünyası için son derece değerli bir siyaset adamıydı"

LEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından Lefkoşa'da müze haline getirilen MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu evin açılışını yaptı.

Oktay, Alparslan Türkeş Müzesi’ne gelişinde merhum Türkeş'in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ve KKTC için anlamlı bir açılışta beraber olduklarını belirtti.

Türkiye ve KKTC’nin ebediyen bir ve beraber olduğunu vurgulayan Oktay, "Açılışını yaptığımız bu eser birlik ve beraberliğin en önemli sembollerinden birisi. Merhum Türkeş, sadece KKTC, sadece Türkiye değil Türk dünyası için son derece değerli bir siyaset adamıydı. Onun hayatı boyunca dile getirdiği idealleri ailesi ve Türk dünyası tarafından takip edilmekte. Bu eser onun hizmetini, ideallerini ve bizim bir değerimiz olduğunu göstermesi adına çok önemli. Gelecek nesiller için güçlü bağın bir sembolü olacak bu müze." ifadelerini kullandı.

Oktay, Türkiye ve KKTC’nin kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda birlik ve beraberliğinin daim olacağını vurguladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a böyle bir müzeyi Lefkoşa'ya kazandırdığı için teşekkür etti.

KKTC’nin Anadolu'nun bir parçası olduğunu, Türklüğün devamı olduklarını vurgulayan Tatar, "Dün de söyledim. Artık KKTC yavru vatan değildir. Olgunlaşmış, büyümüş, serhat vatandır. Bu sayın Türkeş'in duygularına hitap etmektedir. Türkeş bağrımızdan çıkmış, destan yazmış, kendi tabanına kendi Türklüğünü haykırmış ve Kıbrıs Türkü'nün temsilcisi olmuştur." diye konuştu.

Tatar, müzenin KKTC’nin tanıtımına katkı sunacağını belirterek emek verenlere teşekkür etti.

Tuğrul Türkeş ise babası merhum Türkeş'in 102 yıl önce bu evde dünyaya geldiğini anımsattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ailece müteşekkir olduklarını belirten Türkeş, müzenin yapımında emeği geçen TİKA'ya, KKTC hükümetine ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve diğer protokol üyeleri ile müzenin açılışını gerçekleştirdi.

Oktay ve beraberindekiler daha sonra müzeyi gezdi.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldıGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldı
Bakan Kasapoğlu, Altındağ’da Yaz Akşamı Şenlikleri’ne katıldıBakan Kasapoğlu, Altındağ’da Yaz Akşamı Şenlikleri’ne katıldı
Bakan Soylu'dan gece seyri! Telsizle seslendiBakan Soylu'dan gece seyri! Telsizle seslendi
Anahtar Kelimeler:
açılış AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş Alparslan Türkeş Müzesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC Başbakanı Ersin Tatar

En Çok Okunan Haberler

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu'dan Ege Denizi'nde gece seyri

Bakan Soylu'dan gece seyri! Telsizle seslendi

Bahçeli: Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur

'Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.