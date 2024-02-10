HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Alper Gezeravcı geldi, Tuva Cihangir Atasever gidiyor! İkinci uzay misyonu için tarih verildi

Alper Gezeravcı geldi, Tuva Cihangir Atasever gidiyor! İkinci uzay misyonu için tarih verildi

10.02.2024 11:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya iniş yolculuğunu değerlendirdi. Gezeravcı'nın ilk tedavilerin ardından Türkiye'ye dönmesini planladıklarını anlattı. Kıraç ayrıca Türkiye'nin ikinci uzay misyonu için ise tarih verdi. Alper Gezeravcı'dan sonra Tuva Cihangir Atasever'in de uzaya gitmesi planlanıyor.

Alper Gezeravcı geldi, Tuva Cihangir Atasever gidiyor! İkinci uzay misyonu için tarih verildi

Alper Gezeravcı'nın sağlık kontrolü sürecinin 3-7 gün arası sürdüğüne dikkati çeken Kıraç, tahminlerinin Gezeravcı için daha kısa sürmesi yönünde olduğunu söyledi.

33

13 BİLİMSEL DENEY GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kıraç, Gezeravcı'nın uzayda kaldığı süre boyunca 13 bilimsel deney gerçekleştirdiğini belirterek, deneylerin sonuçlarının değerlendirilmeye devam ettiğini dile getirdi.

Bugüne kadar uzay çalışmalarında yaklaşık 2 bin deneyin literatüre geçtiğine işaret eden Kıraç, şöyle devam etti:

"Artık bir Türk astronotumuzun yaptığı deneyler de literatüre geçti. Bundan sonra da inşallah akademik olarak uluslararası yayınlarda da faydası olacaktır. Biz bu misyonla birlikte uzay farkındalığı ve insan kaynağı misyonumuzu da gerçekleştiriyoruz şu anda. Alper oradayken Samsun'dan Hatay'a kadar öğrencilerimizle bir araya geldik. Alper döndükten sonra da bu heyecan devam edecek. Türkiye'nin tüm illerinden Alper'e davet var. Alper'in toplumdaki uzay farkındalığı ve insan kaynağı konusunda da katkılarını ilerleyen süreçte göreceğiz. Gençler Alper abilerini dört gözle beklesinler. Alper abileri gelecek. O da onlarla kavuşmayı bekliyor."

AA-20240209-33663133-33663131-TUA_BASKANI_KIRAC_TURKIYENIN_INSANLI_UZAY_MISYONUNDA_DETAYLARI_PAYLASTI

TARİH VERİLDİ

Kıraç, nisan ayında da ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri bilgisini vererek, onun da yaklaşık 7 deney gerçekleştireceğini söyledi.

Atasever'in dönüşünü de heyecanla bekleyeceklerini vurgulayan Kıraç, "Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor." diye konuştu.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine kur yapan tilki böyle görüntülendiEşine kur yapan tilki böyle görüntülendi
Bakan Güler'in acı günü: Babası Fikret Güler vefat ettiBakan Güler'in acı günü: Babası Fikret Güler vefat etti
Türkiye'den kaçacaklardı, tutuklandılar!Türkiye'den kaçacaklardı, tutuklandılar!
Anahtar Kelimeler:
uzay Astronot alper gezeravcı
En Çok Okunan Haberler
Mazot litre fiyatı 46 lirayı zorlayacak!

Mazot litre fiyatı 46 lirayı zorlayacak!

Resmi Gazete'den 'yoğurt' kararı

Resmi Gazete'den 'yoğurt' kararı

Lütfü Savaş anketinden CHP'yi karıştıracak sonuç!

Lütfü Savaş anketinden CHP'yi karıştıracak sonuç!

Adana'da 'Öcalan' skandalı!

Adana'da 'Öcalan' skandalı!

İsrail’in yargılandığı Adalet Divanı’nda Türkiye sürprizi!

İsrail’in yargılandığı Adalet Divanı’nda Türkiye sürprizi!

Gezeravcı'nın aile hasreti sona erdi

Gezeravcı'nın aile hasreti sona erdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.