Alper Gezeravcı geri döndü mü? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı nerede görev yapıyor?

Türkiye'nin uzay serüvenindeki gelişiminin en önemli unsurlarından biri Alper Gezeravcı'nın uzaya gidişi olmuştur. Axiom Space şirketi tarafından yapılan bu görevde, Türkiye'nin ilk astronotu olarak seçilen Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmiş, çeşitli deneyler yapmak üzere Dünya'dan ayrılmıştır. Süreç boyunca, ülkemizde büyük bir heyecan ve ilgiyle takip edilen bu görev 7 Şubat 2024'te Gezeravcı'nın ISS'ten ayrılarak dünyaya dönmesiyle son bulmuştur. Alper Gezeravcı'nın dönüş detayları ve nerede görev yaptığı ise merak edilen konular arasındadır.

Alper Gezeravcı geri döndü mü?

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye’ye geri dönmüştür. İlk Türk astronot Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günden sonra Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat 2024'te Dünya'ya iniş yapmıştır. ABD'de gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelmiştir. Gezeravcı'yı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç ile Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever karşılamıştır.

Dönüş merasiminde 13 çocuk, apronda Gezeravcı'ya çiçek takdim etmiştir. Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken yanında taşıdığı 13 Türk bayrağını çocuklara hediye etmiştir. Gezeravcı'nın ailesi de aynı uçakla Türkiye’ye dönmüştür. Gezeravcı uzay istasyonunda kaldığı süre boyunca 13 deney yapmıştır.

Alper Gezeravcı nerede görev yapıyor?

Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak 2024'te başlayan görevi boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 13 bilimsel deneye imza atmıştır. Türkiye'nin uzay serüveninde farkındalık da yaratmıştır. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Türkiye genelinde canlı bağlantılar ve çeşitli illerde kurulan uzay çadırları aracılığıyla coşkuyla izlenmiştir.

Uzaya giden Türk olan Gezeravcı’nın kariyerine bakıldığında; Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yaptığı T-41, SF-260, T-37, T-38, F-5, KC-135 ve F-16' birçok uçakla 15 yıl boyunca uçuşlar yaptığı görülmektedir. Ardından Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilot olarak çalışmıştır. Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'nde sorumlu personel olarak görev almıştır.

Uzat yolculuğunun ardından Resmî Gazete'de yer alan karara göre; Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine 6 yeni isim atanmıştır. Bu isimlerden biri de uzaya çıkan ilk Türk astronot ünvanına sahip olan Alper Gezeravcı olmuştur.

Yani Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, Resmî Gazete'de yer alan karara göre Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan diğer 5 isimse Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan olmuştur.





