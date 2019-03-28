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Alper seçim çalışmalarına hız verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 18:46 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper, meclis üyesi Metin Yılmaz ve teşkilat üyeleri ile birlikte seçime sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi.Mahalle ve köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Orhan Alper, ‘’ Köylümüzün sıkıntılarını da ne istediğini de çok iyi biliyorum.

Demokrat Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper, meclis üyesi Metin Yılmaz ve teşkilat üyeleri ile birlikte seçime sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi.
Mahalle ve köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Orhan Alper, ‘’ Köylümüzün sıkıntılarını da ne istediğini de çok iyi biliyorum. Onların yaşadığı sıkıntıları bizler de çekiyoruz. Köylerin en büyük sıkıntısı su ve ulaşım. Belediye başkanlığını kazandığımız taktirde Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma içinde olarak , ivedi bir şekilde sorunları çözme çabası içine gireceğiz. Ayrıca her ayın belli günlerinde mahalle muhtarlarıyla toplanıp, fikir alış verişinde bulunacağız’’ diye konuştu.

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