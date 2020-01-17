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  4. Alphabet 1 trilyon dolar değerine ulaşan dördüncü şirket olacak

Alphabet 1 trilyon dolar değerine ulaşan dördüncü şirket olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.01.2020 09:13 | Son Güncelleme

Google’ın şu anki piyasa değeri 985 milyar dolar. Ancak Wall Street’ten gelen tahminlere göre Google, elde ettiği gelirleri açıklayacağı 3 Şubat tarihinden önce sayının artması bekleniyor.

Alphabet 1 trilyon dolar değerine ulaşan dördüncü şirket olacak

Bunda en büyük pay elbette Google tarafından gösterilen üstün performansa ait. Alphabet üst kuruluşunun alt kuruluşlarından olan Google, her geçen gün daha güçlü bir performans sergiliyor.

Bazı teknoloji şirketleri en tepedeki yerine tam olarak hazırlanmışken, bazıları da biraz zamana ihtiyaç duyabiliyor. Örneğin Apple şirketi ilk başta 1 trilyon dolar değerine ulaştı ve sonra geriye doğru geldi.

Alphabet şirketinin de Apple gibi yapma ihtimali elbette bulunuyor. Ancak kuruluş yetkilileri değer konusunda son derece iddialı. YouTube gibi platformları bünyesine almasıyla ve diğer büyümekte olan sektörlere adım atmasıyla tanınan bu şirket her geçen yıl daha fazla büyüyor. Bu kuruluş dışında Microsoft ve Amazon’da bir dönem 1 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştı.
Gelinen son noktaya göre şu anda sadece Apple ve Microsoft teknoloji şirketleri 1 trilyon dolar değerini aşmayı başardı. Bunun dışında diğerleri ise daha çok sınırda bulunuyor. Bunlardan 1 trilyon dolar değerini aşmayı en çok bekleyen şirket hiç şüphesiz Alphabet. Sizce de Google üst kuruluşu olan Alphabet piyasada 1 trilyon dolar değerinde ulaşabilecek mi?

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Google alphabet

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