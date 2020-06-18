ALS tedavisinde psikolojik destek aksatılmamalı

21 Haziran Dünya ALS Günü olarak anılıyor. Bu özel günde hastalıkla ilgili bilgilendirme yapılması hedefleniyor. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS/MND) hastalığının motor nöronların bir rahatsızlığı olduğunu söyledi.

Dr. Celal Şalçini, ALS hastalığının hafif el becerilerinde güçsüzlükten yürüme güçlüğü gibi ağır engellilik haline kadar değişik derecelerde maluliyet yaratabildiğini kaydetti.

Hastaya desteğin önemine işaret eden Dr. Celal Şalçini, “Bu engeller için hastalığın her evresinde aile ve yakın çevresinden ilk başta psikolojik ve daha sonra psikolojik desteğe ilaveten fiziksel destek de gerekecektir. Bu hastaları takip eden bir nöroloji uzmanı yanı sıra mutlaka bir fizik tedavi uzmanı veya fizyoterapist ile beraber hem hasta için hem de yakınları için bir psikiyatrist ve/veya psikolog takibi gerekmektedir” uyarısında bulundu.

RUHSAL DESTEK ÖNEMLİ

Dr. Celal Şalçini, “Bu aşamada bir nörolog olarak tavsiyemiz hasta ve yakınlarının, özellikle ruhsal sağlıkları açısından profesyonel destek almalarıdır. Bu sayede hasta ve yakınlarının motivasyonlarını kaybetmemeleri, ruhsal çöküntü yaşamaları, kronik yorgunluk yaşamaları ve nihayetinde depresyona girmeleri olabildiğince engellenmeye çalışılmaktadır” diye konuştu.



