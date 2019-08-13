Altay Toplulukları Kırgızistan'da bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - "VIII. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu" 19-23 Ağustos tarihleri arasında Kırgızistan'da gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu yıl Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8.'si düzenlenecek olan "VIII. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu" Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Isık Göl'de 19 Ağustos'ta başlayacak.

Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Güney Kore, Çin, Moğolistan, Hindistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Rusya Federasyonu ve Batı ülkelerinden 200'e yakın bilim insanının katılacağı sempozyumda, "Hayvan ve hayvancılık kültürü" başlığı ele alınacak.

Sempozyum 23 Ağustos'ta sona erecek.

