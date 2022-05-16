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  4. Altı ay boyunca yosunla çalışan bilgisayar dünyada yankı uyandırdı! Öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi

Altı ay boyunca yosunla çalışan bilgisayar dünyada yankı uyandırdı! Öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi

16.05.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar dünyayı sallayan bir çalışmaya imza attı ve basit bir bilgisayar düzeneğini 6 aydan fazla bir süre boyunca sadece yosunla çalıştırdı. Yöntem, gelecekte çok sayıda elektronik cihaz için güç sağlamayı amaçlıyor olsa da daha şimdiden çoğu kişiye "keşke bu teknoloji bende de olsa" dedirtti.

Altı ay boyunca yosunla çalışan bilgisayar dünyada yankı uyandırdı! Öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi

Birleşik Krallık'taki Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar yosun kullanarak müthiş bir iş başardı. Araştırmacıların başarısı, dünya çapında yankı uyandırdı.

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Bilim insanları, 6 aydan fazla bir süre boyunca sadece yosun içeren basit bir bilgisayar düzeneğine güç sağladı. Mikroişlemcili düzeneğine akım vermek için bir siyanobakteri (mavi-yeşil alg) türü tarafından üretilen akımdan başka hiçbir şey kullanılmadı.

Uygun laboratuvar koşulları altında, AA pil boyutunda bir güç kaynağı, santimetre kare başına dört mikrovattan biraz fazla enerji üretmeyi başardı. Üstelik alglar, ışıklar söndüğünde bile besin rezervlerini parçalamaya devam etti ve daha küçük ama yine de kayda değer bir akım oluşturdu.

yosun bilgisayar

Laboratuarın ortam ışığında bırakılan işlemci, altı aydan fazla aynı görevi yerine getirdi ve basit alg tabanlı pillerin basit bilgisayarları çalıştırma kapasitesini tüm dünyaya gösterdi.

Biyokimyacı Christopher Howe, "Giderek büyüyen Nesnelerin İnterneti artan miktarda enerjiye ihtiyaç duyuyor ve bu talebin enerji üretebilen sistemlerden sağlanması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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"DURACAĞINI DÜŞÜNDÜK AMA DEVAM ETTİ"

Biyokimyacı Paolo Bombelli ise "Sistemin uzun bir süre boyunca tutarlı bir şekilde çalışmasından çok etkilendik. Birkaç hafta sonra duracağını düşündük ama devam etti" dedi.

Science Alert sitesine göre; Nesnelerin interneti, internetin TikTok kliplerini tweet'lemek ve paylaşmak için kullandığımız tarafının aksine, çamaşır makineleri, kahve makineleri, araçlar ve bazı sensörler gibi nesneleri birbirine bağlanması anlamına geliyor.

Öyle durumlar meydana geliyor ki, bu cihazların bir elektrik şebekesinden uzakta çalışması gerekebiliyor. Genellikle pilleri bittiğinde yeni bir pil takmanın veya güç kaynağının bozulması ya da bozulması durumunda onları tamir etmenin kolay bir yolu olmuyor.

Fotovoltaik hücreler (Güneş pili), son yıllarda kaydedilen hızlı ilerleme göz önüne alındığında, böyle durumlara karşı kullanılabilecek günümüz dünyasındaki en iyi alternatif çözüm olarak listeleniyor. Ancak geceleri güç istediğinizde bu çözüm pek de doğru bir çözüm olmuyor. Toksik maddelerin karışımını gerektiren bir pil veya metan gibi ortamdaki malzemeleri dönüştüren canlı bir güç kaynağı geliştirmek gibi çözümler gündeme gelse de bunların kullanımı tartışma yaratıyor.

Algler ise besin takviyesine ihtiyaç duymadan güvenilir bir akım sağlamak için uygun bir çözüm olabilir gibi görünüyor. Cambridge araştırmacılarına göre algler, büyük makinelerin dışında sayısız küçük cihaz için de güç sağlayabilir.


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Birleşik Krallık
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